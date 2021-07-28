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Положинского и Бурмаку тоже не пригласили участвовать в концерте ко Дню Независимости

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
28 июля, 11:07
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Green Grey исключили из праздничного концерта из-за песни на русском языке. Другие украинские музыканты высказались об этой ситуации
Александр Положинский / Мария Бурмака
Александр Положинский / Мария Бурмака / Фото: facebook.com/sashko.polozhinsky, facebook.com/burmaka.maria

В программе празднования 30-летия провозглашения независимости Украины запланирован масштабный концерт. В нем будут участвовать легендарные украинские исполнители, которые исполнят знаковые для новейшей истории страны песни. Об этом ранее заявили в в пресс-службе Офиса президента Украины.

И хотя один из участников группы Green Grey заявляет, что группу исключили из участия в шоу из-за песен на русском, в ОП это отрицают.

Тем временем Александр Положинский ("Тартак") и Мария Бурмака тоже рассказали, что тоже не будут выступать на празднике по случаю Дня Независимости.

Меня "там" тоже нет, хотя все мои песни на украинском, – написал Положинский в комментариях к посту участника Green Grey Андрея Яценко (Diezel).

Скриншот: facebook.com/diezel.greengrey

Вслед за ним публикацию прокомментировала известная певица Мария Бурмака, сообщив, что ее не приглашали выступить на концерте.

Меня тоже не приглашали, хотя все песни на украинском, все эти 30 лет. Так что о вас хотя бы подумали, а меня для них вообще не существует, – написала исполнительница.

Скриншот: facebook.com/diezel.greengrey

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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