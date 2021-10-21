Как Мисс Украина Вселенная Анна Неплях выглядела в детстве (фото)

Победительница "Мисс Украина Вселенная-2021" 27-летняя Анна Неплях показала свои детские фото

Анна Неплях показала, как выглядела в детстве / Фото: instagram.com/neplyah/

После победы в конкурсе красоты Анна Неплях столкнулась с волной хейта и уже успела попасть в несколько скандалов. "Мисс Украина Вселенная-2021" не реагирует на критику в свой адрес. Модель сейчас наслаждается своей победой на конкурсе и отмечает, ее детская мечта сбылась.

Анна активно ведет Instagram и решила показать подписчикам, как она выглядела в детстве.

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Анна Неплях в детстве / Фото: instagram.com/neplyah/

Как Анна Неплях выглядела в детстве / Фото: instagram.com/neplyah/

А ты веришь в свою мечту? – подписала Неплях фото, которое стало мемом.

Instagram

Instagram

Напомним, в одном из своих интервью Неплях рассказала, что никаких пластических операций не делала, "лицо не колола", только немного "поработала" над зубами.

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Пластических операций не делала. Грудь своя, зубы свои. Сейчас ношу элайнеры для выравнивания зубов. Лицо не колола. Единственное, 9 месяцев назад последний раз уколола губы, но гиалуроновая кислота быстро выводится из организма. Больше ничего со своей внешностью не делала.

Уже в декабре Анна отправится представлять Украину на международном конкурсе красоты – "Мисс Вселенная 2021". Обычно конкурс проходит в США, но в этом году он состоится в Израиле.

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