Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ❄ Украина в снегу 🇰🇿 Майдан в Казахстане 💼 Дело против Порошенко

Новые фото Кейт

Дочь Бейонсе

Болезнь Преснякова

Пузатый Ди Каприо

Бритни до срыва

Кого послушать?
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Как сейчас выглядит 23-летняя дочь Тони Матвиенко – смотрим редкое семейное фото

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 января, 12:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Старшая дочь Тони Матвиенко не любит публичности и редко появляется в Instagram своей мамы
Тоня Матвиенко показала редкий семейный снимок с двумя дочками
Тоня Матвиенко показала редкий семейный снимок с двумя дочками / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко радует поклонников новыми семейными фото. Сейчас певица вместе с семьей проводит время в Яремче. У себя в Instagram певица опубликовала редкий фото с Арсеном Мирзояном и дочками – Ниной и Ульяной.

Если младшая дочь певицы часто появляться в соцсетях мамы, то снимки со старшей дочкой – редкость.

Реклама

/ Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Напомним, Ульяну Тоня родила совсем юной, в 17 лет, от первого мужа, с которым познакомилась в 16. Певица признавалась, тогда она столкнулась с осуждением.

Буквально тыкали пальцем, я шла и тыкали пальцем, это меня сбило, проститутка... Ничего, пережила. Вот странно, тогда меня все обзывали, сторонились, а сейчас это просто "класс, у тебя такая взрослая дочь", а где вы раньше были. Теперь говорят, все супер, а тогда так унижали, – вспоминала в одном из интервью артистка.

/ Фото: Инстаграм

Реклама

В ноябре Ульяне исполнилось 23 года. О девушке почти нет информации. Известно, что старшая дочь Тони Матвиенко учится на режиссера.

Ранее Тоня Матвиенко рассказала, что младшая дочь слушает только свою старшую сестру.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
MARUV спела о вакцинации
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
1/2
#человек_сего_дня
10 января. Чарльз Пирсон. 159 лет назад (1863) начала работу первая линия лондонской подземки Metropolitan Railway, насчитывающая всего 7 станций. Так появилось первое в мире метро…
На встречу с героем!
Рейтинг
Лучшие актеры мира
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Как королева
Портрет Кейт Миддлтон к 40-летию
Больше фото герцогини
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Цитата дня

На самом деле здесь хорошо относятся к украинцам, знают, что мы очень трудолюбивые

Алексей Федосов украинский режиссер в Голливуде
Имидж украинцев в США

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять