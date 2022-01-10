Как сейчас выглядит 23-летняя дочь Тони Матвиенко – смотрим редкое семейное фото

Старшая дочь Тони Матвиенко не любит публичности и редко появляется в Instagram своей мамы

Тоня Матвиенко показала редкий семейный снимок с двумя дочками / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко радует поклонников новыми семейными фото. Сейчас певица вместе с семьей проводит время в Яремче. У себя в Instagram певица опубликовала редкий фото с Арсеном Мирзояном и дочками – Ниной и Ульяной.

Если младшая дочь певицы часто появляться в соцсетях мамы, то снимки со старшей дочкой – редкость.

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/ Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Напомним, Ульяну Тоня родила совсем юной, в 17 лет, от первого мужа, с которым познакомилась в 16. Певица признавалась, тогда она столкнулась с осуждением.

Буквально тыкали пальцем, я шла и тыкали пальцем, это меня сбило, проститутка... Ничего, пережила. Вот странно, тогда меня все обзывали, сторонились, а сейчас это просто "класс, у тебя такая взрослая дочь", а где вы раньше были. Теперь говорят, все супер, а тогда так унижали, – вспоминала в одном из интервью артистка.

/ Фото: Инстаграм

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В ноябре Ульяне исполнилось 23 года. О девушке почти нет информации. Известно, что старшая дочь Тони Матвиенко учится на режиссера.

Ранее Тоня Матвиенко рассказала, что младшая дочь слушает только свою старшую сестру.