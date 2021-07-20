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Как сейчас выглядят дети Мирзояна от первого брака – Матвиенко показала семейное фото

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
20 июля, 15:42
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На страничке Арсена Мирзояна не часто появляются фото с сыновьями от первого брака – Влада и Артема. Это решила исправить Тоня Матвиенко, опубликовав редкое семейное фото
Тоня Матвиенко показала, как выглядят сыновья Арсена Мирзояна от первого брака
Тоня Матвиенко показала, как выглядят сыновья Арсена Мирзояна от первого брака / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко, которая недавно отметила годовщина свадьбы с Арсеном Мирзояном, часто в интервью рассказывает о своей семье. Не смотря на это у поклонников артистки все равно много вопросов – на некоторые их них Тоня решила ответить у себя в InstaStories.

Так некоторые подписчики поинтересовались, общается ли Арсен Мирзоян с детьми от первого брака.

"Конечно", – ответила певица, опубликовав совместное фото Арсена Мирзояна с дочкой Ниной и сыновьями – Владом и Артемом.

Поинтересовались у Тони, планирует ли пара пополнение в семье.

Не обошлось и без вопроса о Нине Матвиенко. Хоть сам Арсен Мирзоян не один раз говорил об отношениях со звездной тещей, но подписчики еще решили и у Тони уточнить.

В тренде

Напомним, свадьба Арсена Мирзояна и Тони Матвиенко состоялась 15 июня 2017 года.

"Когда между нами возник роман, пришлось проверять себя, воевать, пытаться понять, действительно ли это любовь или просто увлечение. Чтобы разобраться, потребовался почти год", – признавался певец в одном из своих интервью.

Пара воспитывает дочь Нину. Также у Арсена есть сыновья Влад и Артем от предыдущего брака, у Тони — дочь Ульяна.

Тоня Матвиенко не боится в соцсетях публиковать фото без ретуши. Естественность сейчас в тренде, многие украинки доказывают это на личном примере.

Каким подарком Тоня Матвиенко удивила Арсена Мирзояна – смотрите в сюжете:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Маша, простите, мы с вами контрактов никаких не подписывали. В какой-то момент мне было интересно дать вам интервью, потом в какой-то момент могло стать неинтересно, потом мне снова может стать интересно. Я не вам подыгрываю, я себе подыгрываю. Надо мне – я буду это делать, не надо – не буду.

Алексей Дурнев телеведущий и блогер
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