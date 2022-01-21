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Как сейчас живет бывшая жена Александра Пономарева, которой он постоянно изменял

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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21 января, 18:00
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Александр Пономарев и Виктория Мартынюк были вместе шесть лет. Когда-то этой паре завидовал весь украинский шоу-бизнес
Что известно о бывшей супруге Александра Пономарева
Что известно о бывшей супруге Александра Пономарева / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr, instagram.com/viktoria_chekurda

Но многие видели лишь красивую картинку. Виктория признавалась после, что звездный муж изменял ей и даже поднимал на нее руку. Сам же Пономарев обвинения экс-возлюбленной категорически отрицал.

"Сегодня" рассказывает историю любви Виктории Мартынюк и Александра Пономарева, за кого она потом вышла замуж и как выглядит в 2022-м.

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Он просто хотел семью

С Викторией известный артист познакомился в начале 2000-х. До нее Александр Пономарев 10 лет жил вместе с Аленой Мозговой, которая родила ему дочь Евгению.

Виктория и Александр выглядели идеальной парой, их отношения вызывали интерес у публики, особенно учитывая, что Мартынюк младше певца на 13 лет.

Виктория Мартынюк и Александр Пономарев поженились в 2006 году
Виктория Мартынюк и Александр Пономарев поженились в 2006 году / Фото: скриншот

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Пономарев ласково называл любимую Куся, посвящал ей песни, снимал в своих же клипах. Вот одна из песен, написанная в период их любовных отношений:

Но позже женщина узнала, что любимый ей изменяет. Об этом Виктории рассказывали якобы те дамы, с которыми гулял Пономарев.

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Представьте, как мне было, когда ко мне подходили женщины и говорили, что он мне изменяет, – рассказывала Виктория Мартынюк в интервью.

Однако же она оставалась с Александром из-за сына, которого родила в 2007-м. Мальчика, кстати, тоже зовут Саша.

Александр Пономарев и Виктория Мартынюк с сыном Сашей
Александр Пономарев и Виктория Мартынюк с сыном Сашей / Фото: Скриншот из видео

В 2011 году история их любви закончилась. После развода Виктория обвинила Пономарева в изменах и рукоприкладстве.

Я мечтал о семье. Снова не вышло, – прокомментировал через много лет Александр Пономарев в программе "Зірковий шлях".

Второй брак

В 2013 году Виктория Мартынюк вышла замуж за бизнесмена Тараса Чекурду. Через год после свадьбы она родила второго ребенка – девочку назвали Эмилией.

Бывшая жена Александра Пономарева – Виктория – с мужем и дочкой
Бывшая жена Александра Пономарева – Виктория – с мужем и дочкой / Фото: instagram.com/viktoria_chekurda

Семья у бывшей жены Александра Пономарева большая: старший сын Александр, младший сын Саша и дочь Эмилия. Дети от разных отцов отлично ладят между собой, о чем говорят многочисленные совместные фотографии в Instagram Виктории.

Виктория Мартынюк (Чекурда) с мужем и детьми
Виктория Мартынюк (Чекурда) с мужем и детьми / Фото: instagram.com/viktoria_chekurda

Как сейчас выглядит бывшая жена Александра Пономарева

Виктория успешная бизнес-мама. Она занимается организацией праздников для детей и взрослых, обучает самых маленьких детей в центре развития и одевает подростков в вещи собственного бренда. Как только ей удается все успевать!

Чем занимается бывшая жена Александра Пономарева – Виктория Чекурда
Чем занимается бывшая жена Александра Пономарева – Виктория Чекурда / Фото: instagram.com/viktoria_chekurda

Отношения с бывшим

В прошлом году Виктория Чекурда рассказала журналистам, что у нее с Александром Пономаревым хорошие отношения. Она также сообщила, что певец в отношениях – у него есть женщина, с которой Виктория хорошо общается.

Я очень благодарна гражданской жене Александра, что она хорошо относится к моему Саше. Я всегда его ругаю, когда он не совсем толерантно о ней отзывается. Я в нем воспитываю уважение всех взрослых. Особенно к гражданской жене его отца – рассказал Виктория Чекурда в интервью.

Виктория Чекурда / Александр Пономарев
Виктория Чекурда / Александр Пономарев / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr, instagram.com/viktoria_chekurda

А что Пономарев?

Александр Пономарев после развода в 2012 году не придает огласке свою личную жизнь. В прошлом году певец признался, что вовсе не скрывает свою спутницу, но и публично делиться всеми деталями не хочет.

Мои личные дела после предыдущего опыта я теперь на обозрение не выношу. Точка, – заявил Александр Пономарев.

Ранее первая супруга Пономарева Алена Мозговая попросила певца не упоминать ее в интервью: "Не в моих правилах стирать нижнее белье".

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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