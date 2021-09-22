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Как София Ротару пела один из своих хитов "под градусом" – признание известного композитора

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
22 сентября, 08:46
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Авторы песни "Горная лаванда" Владимир Матецкий и Михаил Шабров рассказали ранее неизвестную историю
Как Софию Ротару напоили на съемках "Голубого огонька"
Как Софию Ротару напоили на съемках "Голубого огонька" / Фото: Instagram: sofiarotaru_fan

Оказывается, хит "Горная лаванда" София Ротару могла и не исполнить. Авторы песни считали, что певица уже теряет свою популярность. Об этом пишет "Экспресс газета"

Будучи молодыми и ершистыми, считали, что Ротару уже сказала свое слово, что ее век в творчестве закончился и ничего нового она сделать уже не сможет, – рассказал Михаил Шабров.

На кандидатуре певицы настояло высшее руководство Центрального телевидения. В итоге на сцену "Голубого огонька" в 1986 году София Ротару вышла вместе с Яаком Йоала.

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Авторы песни "Горная лаванда" признались, что певица перед первым выступлением с этой композицией жутко волновалась и не могла вести себя раскованно. Организаторы "Голубого огонька" пошли на хитрость и напоили певицу коньяком, что сразу сделало ее смелее.

То самое выступление Софии Ротару:

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Не смог не прокомментировать такое признание музыкальный критик Сергей Соседов. Он считает это правильным решением. Музыкальный критик назвал то самое выступлением Ротару одним из лучших.

Она такая трусиха. Ее надо все время как-то кочегарить, такая она робкая. Всегда чего-то боится, и, разговаривая с вами, она как будто идет по минному полю, ждет подвоха. Она доверяет только узкому кругу людей, плохо сходится с новыми, – сказал Соседов в беседе в Blitz+.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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