Как Тина Кароль выглядела и пела в 19 лет: в Сети всплыло архивное видео

Сейчас пользуется большое популярностью в Сети архивное видео, где вместе поют Татьяна Либерман и Василий Бондарчук. Вы просто не можете это пропустить!

В Сеть попало уже почти раритетное видео / Фото: открытые источники, instagram.com/tina_karol, скриншот

Путь Тины Кароль к славе был непростым, но сейчас это артистка ТОП-уровня в Украине. Годы конкурсов, фестивалей и выступлений, не всегда запеченных широкой публикой, сформировали и закалили юную Татьяну Либерман (настоящее имя артистки – прим.ред.).

И в эти дни в Сети гуляет архивное видео, размещенное на канале VOSPOMINANIE, которое теперь буквально разрывает соцсети. Так, в ролике Татьяна Либерман и Василий Бондарчук вместе выступают на концерту, посвященному Дню влюбленных.

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Либерман и Бондарчук / скриншот видео

Они исполнили песню "Да и нет". Выступление дуэта на сцене получилось очень чувственным. Они даже разыграли поцелуй по всем канонам киношного жанра. Предлагаем вам увидеть, как это было.

И если с карьерой Тины Кароль, настоящей дивы украинской эстрады, все понятно, то Василий Бондарчук теперь редко появляется на публике. Напомним, после прекращения сотрудничества с Mama music он взял паузу в творчестве. В интервью он признавался, что в это время много занимался спортом, в частности – бодибилдингом, много работал в студии, путешествовал. Изредка он выпускает песни. Также он много времени уделяет семье. Поклонники с нетерпением ждут камбэка Василия Бондарчука на большую сцену.

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