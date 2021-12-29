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Как выглядел отец Виктора Павлика в молодости – архивное фото

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
29 декабря, 14:34
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Артист вместе с семьей заехал в свое родное село, где он провел детство. Оттуда супруга певца поделилась трогательным архивным кадром
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова вместе с шестимесячным сыном отправились в родной город артиста.
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова вместе с шестимесячным сыном отправились в родной город артиста. / Фото: instagram.com/viktorpavlik, instagram.com/repyahovakate

Сейчас Виктор Павлик вместе с Екатериной Репяховой и шестимесячным сыном Мишей путешествуют по Западной Украине. Несколько дней назад семья находилась во Львове, где голая жена испугала артиста. Следующей их остановкой стало село Теребовля Тернопольской области – маленькая родина певца.

Звездная семейка наведалась в дом, где сейчас проживает 81-летняя мама Павлика – Александра Григорьевна. Она впервые увидела самого маленького внука Мишу, который, скорее всего, подружился с бабушкой.

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Мама Павлика впервые встретилась с внуком.
Мама Павлика впервые встретилась с внуком. / Фото: instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик опубликовал трогательное фото с мамой и сыном в Instagram. Так, 55-летний артист вместе с родными позирует в родительском доме. На фоне видно, что на стенах висит большое количество изображений певца.

Виктор Павлик познакомил сына с его бабушкой.
Виктор Павлик познакомил сына с его бабушкой. / Фото: instagram.com/viktorpavlik

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Фолловеры сразу же отметили сходство Павлика с мамой и малыша – с бабушкой:

  • Трое одинаковых.
  • Да вы все на одно лицо.
  • Михасик очень похож на бабушку, а Виктор Франкович на маму.
  • Три поколения счастливых глаз.
  • Вы все похожи. Ну просто одно лицо.
Фото: скриншот instagram/viktorpavlik

А тем временем Екатерина Репяхова поделилась в Instastories архивным фото, на котором изображен отец мужа – Франек Павлик. Сам певец никогда раньше его не показывал.

Фото: скриншот instagram/repyahovakate

Судя по фото, отец артиста был очень привлекательным красавцем-моряком. Однако о нем практически ничего не известно.

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Напомним, ранее Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поссорились из-за бывшей жены артиста Ларисы Созаевой. Еще несколько дней назад Катя признавалась, что муж не поддержал ее в борьбе против Ларисы, и она даже намекнула на развод. Однако вскоре паре удалось найти компромисс.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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