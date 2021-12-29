Как выглядел отец Виктора Павлика в молодости – архивное фото

Сейчас Виктор Павлик вместе с Екатериной Репяховой и шестимесячным сыном Мишей путешествуют по Западной Украине. Несколько дней назад семья находилась во Львове, где голая жена испугала артиста. Следующей их остановкой стало село Теребовля Тернопольской области – маленькая родина певца.
Звездная семейка наведалась в дом, где сейчас проживает 81-летняя мама Павлика – Александра Григорьевна. Она впервые увидела самого маленького внука Мишу, который, скорее всего, подружился с бабушкой.
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Виктор Павлик опубликовал трогательное фото с мамой и сыном в Instagram. Так, 55-летний артист вместе с родными позирует в родительском доме. На фоне видно, что на стенах висит большое количество изображений певца.
Фолловеры сразу же отметили сходство Павлика с мамой и малыша – с бабушкой:
- Трое одинаковых.
- Да вы все на одно лицо.
- Михасик очень похож на бабушку, а Виктор Франкович на маму.
- Три поколения счастливых глаз.
- Вы все похожи. Ну просто одно лицо.
А тем временем Екатерина Репяхова поделилась в Instastories архивным фото, на котором изображен отец мужа – Франек Павлик. Сам певец никогда раньше его не показывал.
Судя по фото, отец артиста был очень привлекательным красавцем-моряком. Однако о нем практически ничего не известно.
Напомним, ранее Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поссорились из-за бывшей жены артиста Ларисы Созаевой. Еще несколько дней назад Катя признавалась, что муж не поддержал ее в борьбе против Ларисы, и она даже намекнула на развод. Однако вскоре паре удалось найти компромисс.