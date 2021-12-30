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Вот это красотка! Редкие кадры падчерицы екс-супруга Ани Лорак

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
30 декабря, 08:30
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Мурат Налчаджиоглу готовится жениться на своей любимой Лилии, у которой есть дочь Александра, похожая на нее как две капли воды
В Сети показали падчерицу Мурата Налчаджиоглу.
В Сети показали падчерицу Мурата Налчаджиоглу. / Фото: Instagram

Бывший муж Ани Лорак еще осенью сделал предложение 25-летней девушке из Киева, с которой встречается больше года. Хоть и ходило немало слухов о воссоединении мужчины с Ани Лорак, однако он все-таки обрел новую любовь.

Всем известно, что у Мурата есть 10-летняя дочь София, которую родила ему певица. Кстати, ранее экс-супруг Лорак показал на видео, как матерится их дочь.

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Кроме того, он воспитывает еще свою падчерицу – семилетнюю Сашу. В Instagram невеста Мурата поделилась фотографиями девочки накануне Нового года.

Дочь невесты Мурата.
Дочь невесты Мурата. / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Моя нескончаемая любовь, – подписала фото Лиля.

В кадре маленькая Саша появилась в кигуруме, позируя возле небольшой елки, украшенной разноцветными шариками и игрушками.

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Падчерицы экс-мужа Ани Лорак семь лет.
Падчерицы экс-мужа Ани Лорак семь лет. / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Фолловеры сразу же отметили, что девочка очень похожа на свою маму и вырастет такой же красавицей.

  • На маму похожа.
  • Маленький единорог.
  • Красотка.
Фото: instagram/__l_i_l_i_a___

Как известно, Лилия и ее дочь живут вместе с Муратом в его роскошной квартире в Киеве. В публикации девушка засветила интерьер их жилья. Видно, что ремонт выполнен со вкусом – есть хорошая мебель и современная техника. Также в квартире Мурата есть комната для его падчерицы, где стоит стильная белая кровать в виде домика.

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Мурат Налчаджиоглу его новая девушка Лилия
Мурат Налчаджиоглу его новая девушка Лилия / Фото: vklybe.tv/kiev

Невеста Мурата работает визажисткой. В соцсети она часто публикует фото из салона красоты.

Известно что Лилия и Мурат расходились на время, но позже пара снова начала встречаться. И вскоре девушка получила от любимого заветное кольцо и предложение выйти замуж.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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