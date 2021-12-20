Как выглядит сейчас и что постит в Инстаграм Зианджа – экс-Борис Апрель?

Певец Борис Апрель оказался в числе самых известных звезд, сменивших пол. После каминг-аута исполнительница взяла псевдоним Зианджа, однако сейчас она более известна как Zi Faamelu.
В своих социальных сетях, в частности в Instagram-аккаунте, Зи стала реже публиковать собственные снимки и видео.
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Чаще всего в Instastories певицы можно увидеть различные посты на тему бодипозитива, цитаты и просто эстетские картинки. Хотя иногда среди них появляются и личные фотографии исполнительницы.
Последнее свое фото в ленте девушка опубликовала еще в сентябре.
На сегодняшний день на страничку Зи в Instagram подписаны более 13,5 тысяч фолловеров, вот только, что они думают по поводу публикаций певицы неясно – девушка закрыла все комментарии.
Чем сейчас занимается Зианджа?
Сейчас исполнительница забросила свой YouTube-канал и активно начала вести аккаунт в соцсети под названием Patreon. На данной платформе музыканты могут делиться своим творчеством по платной подписке.
Так, за доступ к творчеству Зи придется заплатить минимум $5, а вот самая дорогая подписка на профиль молодой певицы стоит $250.
Напомним, что год назад певица сменила имя Зианджа на псевдоним Zi Faamelu и кардинально изменила свой имидж.