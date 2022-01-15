Как выглядит внучка Ольги Сумской – смотрим редкие фото

Старшая дочь Ольги Сумской Антонина Паперная уже больше шести лет состоит в отношениях с российским актером Владимиром Яглычем. Пара воспитывает двоих детей – дочку и сына

Антонина Паперная редко показывает фото с дочкой Евой / Фото: Instagram

Антонина Паперная и Владимир Яглыч не любят обсуждать свою личную жизнь. У себя в соцсетях артисты также почти не публикуют фото детей. И если с 4-летней Евой они иногда выходят в свет, то лицо годовалого сына пара пока не спешит показывать.

Антонина Паперная и Владимир Яглыч впервые вышли в свет с дочкой / Фото: instagram.com/yaglych/

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Она моя жизнь. Мое знамя, с которым я иду вперед! – написал как-то Владимир Яглыч в день рождения дочери.

Владимир Яглыч поделился редким фото с дочкой / Фото: instagram.com/yaglych/

Владимир Яглыч отмечает, они с Антониной Паперной разграничивают частную и общественную жизнь. Пара лишь однажды сделала исключение, снявшись для российского глянца всей семьей.

/ Фото: Instagram

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Владимир Яглыч и Антонина Паперная снялись с дочкой в фотосессии для российского глянца / Фото: HELLO.RU

Владимир Яглыч и Антонина Паперная редко показывают дочь / Фото: HELLO.RU

Владимир Яглыч с дочкой / Фото: HELLO.RU

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В своих интервью Ольга Сумская тоже иногда рассказывает о внучке. Она не скрывает, что со своей внучкой видится не так часто, как хотелось бы, но, тем не менее, Ева вместе со своей мамой бывают в гостях в Киеве

Да, моя внучка уже не раз бывала в Киеве. Хотелось бы чаще, ведь это большое счастье. Я не выпускала ее из рук, потому что это моя любовь, моя сила, энергия, – говорила актриса.

Ольга Сумская рассказала о внучке Еве / Фото: instagram.com/olgasumska

Ева не называет Ольгу бабушкой, а вместо этого придумала свое прозвище.

Она меня называет "Уля", что означает сокращенно от бабули и Оля. Она почему-то на меня не говорит "баба", может потому, что я не похожа на бабушку, – говорила актриса.

Ранее мы рассказывали, какие отношения у Ольги Сумской с зятем.