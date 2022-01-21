Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚔ Блинкен vs Лавров 💥 Телефонные террористы 🔔 Угроза войны с Россией 😷 Новая вспышка COVID-19

Умер Гаспар Ульель

Наследники Хепберн

Сестры Брежневой

Секрет Джей Ло

Сыновья в платьях

Женщины Ван Дамма
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Как выглядят родители Ани Лорак? Подборка душевных архивных фото

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 января, 14:36
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Звезда эстрады Ани Лорак всегда с теплотой говорит о своих родителях и очень редко балует поклонников трогательными фото с родными. Но нам удалось найти архивные фото звезды с самыми родными людьми...
Публикуем архивные фото артистки с семьей
Публикуем архивные фото артистки с семьей / Фото: Instagram

Певицу Ани Лорак либо любят, либо ненавидят. Но вряд ли есть к ней равнодушные, учитывая регулярность ее появлений на страницах прессы в связи с поступками или заявлениями. Она достаточно откровенна с публикой, хотя самые сокровенные вещи оставляет при себе. Каролина мало говорит о личной жизни, не хайпит на отношениях, а также редко демонстрирует кадры с родными, хотя всегда с большой теплотой о них отзывается в своих многочисленных интервью. Удовлетворяя читательский интерес, публикуем архивные фото Ани Лорак с родителями, которые мало кто видел.

Ани Лорак поддерживает теплые отношения с родственниками
Ани Лорак поддерживает теплые отношения с родственниками / Фото: instagram.com/anilorak

Реклама

Ани Лорак: архивные фото с родными

Напомним, Ани Лорак (Каролина Куек – настоящее имя артистки, прим.ред) родилась 27 сентября 1978 года в небольшом городе Кицмань Черновицкой области. У нее было два старших брата: Сергей и Игорь, а затем появился младший братик Андрей.

Ани Лорак с мамой и братьями

Отец Лорак – Мирослав Иванович Куек. Он закончил музыкальное училище по специальности дирижер и филологический факультет Черновицкого университета, работал журналистом.

Родители Ани Лорак

Мама артистки – Жанна Васильевна Линькив. Она работала диктором на местном радио и была местной знаменитостью.

Реклама

К сожалению, семья Каролины распалась. Развод родителей состоялся еще до ее рождения, и этот факт во многом определил дальнейшую судьбу будущей артистки.

Будущая певица в детстве

В 90-х семья Лорак переехала в Черновцы, где маме артистки предложили вакансию диктора. Они жили очень бедно. Им удалось купить маленький дом, где была всего лишь одна комната и кухня, а все удобства и вода были на улице. Поначалу у семьи не было даже мебели, в доме не было тепла. А зарплаты женщины не хватало даже на еду. Будущая звезда также регулярно донашивала вещи старших братьев. А когда в 1985 году в семье появился новорожденный Андрей, маме пришлось отдать Игоря и Каролину в интернат. Об этом периоде Ани Лорак всегда с болью рассказывает в интервью.

Иногда к ней в интернат приезжал отец, привозя подарки или просто радуя походом за игрушками. Он предлагал детям переехать к нему, но те боялись обидеть маму.

Реклама
Ани Лорак в период становления как артистки

Как признавалась позже артистка, несмотря на все невзгоды и тяготы, она не обижалась на родителей, а всегда входила в их положение. Она знала, что ее любят и о ней заботятся.

Несмотря ни на что, артистка очень любит своих родителей

В 1987 году в жизни Лорак произошла трагедия: ее любимый старший брат Сергей погиб в Афганистане. Теперь, как говорит артистка, это ее ангел-хранитель.

Певица с братьями

В интервью артистка не раз признавалась, что сейчас она очень близка со своими братьями, старается им во всем помогать, равно как и они ей.

Ани Лорак с отцом в день своей свадьбы

Отец артистки работает в районной газете "Вiльне життя". С 1998 года женат на поэтессе Сильвии Заец, которая является дальней родственнице писательницы Ольги Кобылянской. Мама проживает в Черновцах.

Певица с дочкой Софией и мамой
Артистка не обижается на родных за тяжелое детство

И хотя видятся родные люди редко, но отношения у них очень теплые.

Семья артистки в самый трогательный день

Мы с нетерпением ждем новые фото Ани Лорак с семьей.

Также смотрите, как живет и чем занимается жена Никиты Преснякова.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Первый сольный трек Asti
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
21 января. Джордж Маршалл. В этот день 65 лет назад президент США Гарри Трумэн назначил госсекретарем страны куратора ядерного проекта, будущего “спасителя Европы" - автора Плана Маршалла…
История дня - за минуту
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Цитата дня

В школе многие из-за невоспитанности обращают внимание на твое звездное происхождение

Анна Борисюк Младшая дочь Ольги Сумской
Интервью с Анной Борисюк

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять