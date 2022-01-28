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"Как я мог жить с Егоровой?": Мухарский отреагировал на скандал с его бывшей женой

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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28 января, 12:24
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Снежана Егорова заявила, что поддерживает Путина и предложила украинцам посмотреть видео с президентом России, опубликованном каналом Россия 24
Мухарский решил хайпануть на скандале с Егоровой
Мухарский решил хайпануть на скандале с Егоровой / Фото: YouTube, Facebook

Скандальную выходку Егоровой сейчас активно обсуждают в соцсетях. Не остался в стороне и ее бывший супруг, с которым Снежана разошлась, мягко говоря, не очень мирно.

В своем Facebook-профиле Антин Мухарский прокомментировал высказывание Снежаны Егоровой. Хотя больше это похоже на рекламу.

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Ответы на вопросы: как я мог жить со Снежаной Егоровой? Как я выжил? Как и зачем мы родили троих детей? А также все подробности жизни "нацика", "злостного алиментщика", пугавшего голой жопу Оболонский суд, покинул на произвол судьбы такую "красивую женщину", устраивает здесь шоу на основе личной жизни и вообще "не мужик" читайте в романе "Разрыв", – написал актер.

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Что сказала Егорова?

Снежана Егорова открыто поддержала Владимира Путина. На своей странице в Facebook она часто публикует мемы и пародии на украинских политиков, а также защищает президента РФ.

Вот, один из ее последних таких постов:

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Скриншот из Facebook Егоровой

Отметим, что все это происходит на фоне сообщений о полномасштабном вторжении РФ в Украину.

Развод с Мухарским

Снежана Егорова получила официальный развод с Антином Мухарским в феврале 2016 года. У экс-супругов, которые были вместе 9 лет, трое общих детей.

Антин Мухарский и Снежана Егорова официально развелись в 2016-м
Антин Мухарский и Снежана Егорова официально развелись в 2016-м / Фото: instagram.com/snezha_egorova, instagram.com/antin_mukharskiy

В соцсетях они то и дело поливали друг друга грязью и обвинениями. Мухарский даже стал беженцем – он выехал из Украины из-за ареста имущества, закона по ужесточению ответственности для неплательщиков алиментов и судебных разбирательств с Егоровой, длившихся не один год.

Бывший Снежаны Егоровой также написал завещание, согласно которому все имущество артиста должно быть разделено между его детьми.

В 2015-м Мухарский выпустил книгу о разводе с Егоровой, а позже в Киеве устроил акцию протеста из-за дела о рассмотрении и назначении суммы алиментов и свидании с детьми – он прибыл к зданию Оболонского суда в нижнем белье, после чего полностью разделся.

Антон Мухарский и его супруга Елизавета Бельская
Антон Мухарский и его супруга Елизавета Бельская / Фото: AntinMykharskyi

У Антина Мухарского есть двое детей от предыдущих отношений. Два года назад он женился на Елизавете Бельской, которая младше его на 19 лет.

Ранее сообщалось, что правоохранители возьмут Снежану Егорову на контроль из-за ее слов о Путине.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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