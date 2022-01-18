Как же они похожи! Елена Кравец вывела в свет 18-летнюю дочь (фото)

Детей звезды редко можно увидеть на публике либо в Instagram-профиле Елены

Елена Кравец впервые за долгое время появилась на публике с дочкой / Фото: instagram.com/lennykravets

Недавно Елена Кравец отпраздновала 45-й день рождения и в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказала, как поддерживает баланс между карьерой и воспитанием детей.

Всего у звезды "Квартала 95" трое детей – двойняшки Иван и Екатерина и дочь Мария. С последней Кравец появилась на красной дорожке в Киеве.

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Фотографией со старшей дочкой Елена поделилась в Instastories, написав "С моей Марией".

Елена Кравец и ее дочь Мария / Фото: instagram.com/lennykravets

Мама и дочка выбрали контрастные образы – Мария надела трендовый кожаный пиджак и черные брюки клеш, а Елена надела макси платье свободного кроя в цветочный принт.