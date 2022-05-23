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Как живет певица-трансгендер Зианджа, которая в марте застряла на украинской границе

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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23 мая, 20:20
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Зи Фаамелу, которая ранее была всем известна под именем Зианджа, а еще ранее – Борис Апрель, сейчас находится в Европе, а еще пару месяцев назад она пыталась выехать за рубеж
Как сейчас живет певица-трансгендер Зи Фамелу
Как сейчас живет певица-трансгендер Зи Фамелу / Фото: instagram.com/zifaamelu

Пересечь границу у экс-Зианджи не получалось, потому что по паспорту она – мужчина. Напомним, в 2018 году некогда певец Борис Апрель сообщил, что он – трансгендерная девушка и позже его все узнали, как певицу Зианджу.

Сейчас Зианджа снова сменила имя и известна, как Зи Фаамелу. В марте этого года, когда украинцы массово покидали страну и уезжали в страны "Евросоюза", девушка "застряла" на границе. Позже Зи Фаамелу удалось выехать, но она скрывала, куда именно.

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Оказалось, что экс-Зианджа проживает в Германии и сейчас у нее все хорошо. Как пишет Зи Фаамелу, ее пересечение границы было очень тяжелым – покидать Украину пришлось вплавь, причем нелегально.

Зи Фамелу нелегально пересекла границу с Украиной
Зи Фамелу нелегально пересекла границу с Украиной / Фото: instagram.com/zifaamelu

Пограничники не хотели выпускать артистку из Украины, потому что по документам она – мужчина, кроме этого, ранее Зианджа говорила, что она так и не сделала операцию по смене пола. По словам певицы, при попытке пересечь границу, у нее якобы отобрали документы, ценные вещи и оборудование.

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Все, что у меня осталось – это мой голос, – пишет в Instagram Зианджа.

Своей историей артистка поделилась с изданием Rolling Stone. Зи Фаамелу уверена, что множество женщин-трансгендеров остаются в опасности, находясь в Украине.

Скриншот: Instagram

Артистке удалось самостоятельно доплыть до Румынии, где ее отправили в центр беженцев. Позже она отправилась в Германию, где она находится с 10 марта – ее приютила немецкая семья. По словам Зи Фаамелу, ее якобы преследовали солдаты, а мужчину, который помог артистке перебраться вплавь по реке, вероятно, арестовали.

Зи Фаамелу заявила, что ей угрожали и наводили на нее дуло автомата. По словам певицы, ее очень тепло приняла Германия.

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Хотя моя история известна во всем мире, от Италии до Японии, от Турции до Бразилии, я не хочу, чтобы меня запомнили как жертву преступления на почве ненависти. Я Зи Фаамелу, человек, дочь, художница, и я готова к следующей главе своего путешествия. Я выбираю радость, – пишет в соцсети Зи Фаамелу.

И хоть Зи Фаамелу была возмущена тем, что оказалась жертвой дискриминации со стороны украинских пограничников, артистка поблагодарила украинскую армию, которая столько недель держит оборону и защищает родные земли от российских оккупантов.

Я верю украинской армии и я благодарна за то, что они защищают граждан Украины, – написала Зи Фаамелу.

Скриншот: Instagram

За это время Зи Фаамелу также успела съездить в Италию, где выступила намероприятиях, посвященных правам трансгендеров.

Скриншот: Instagram

Ранее Зи Фаамелу публично поскандалила с Натальей Могилевской.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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