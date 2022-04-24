Как звезды отмечают Пасху: трогательные фото и поздравления артистов

В этом году праздник проходит в условиях войны. Но все же знаменитости нашли нужные слова, чтобы поздравить украинцев с Пасхой

Не пропустите душевные поздравления звезд к празднику / Фото: instagram.com/liliia.rebrik, instagram.com/irynafedyshyn

Еще недавно казалось, что хуже праздников, чем пандемию, быть не может. Никто и не догадывался, что нам придется отмечать светлый праздник Пасхи в военных условиях. В этом году главное пожелание у всех – мира и спокойствия. Мы собрали поздравления украинских звезд, задающие тон этому дню.

Маша Ефросинина

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Известная телеведущая опубликовала важный разговор с сыном.

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Ирина Федишин

Певица Ирина Федишин, ранее спевшая об ужасах в Буче, вместе с семьей освятила пасхальные корзинки.

Ирина Федишин с семьей / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

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Христос Воскрес! Просим у Бога, чтобы как можно быстрее в Украине наступил мир, согласие и процветание. Поздравляем всех с Пасхой. Берегите себе, родных и Украину

Певица Камалия

Павел Зибров

Украинский артист Павел Зибров поздравил всех со светлым праздником Пасхи, показал аппетитное содержимое пасхальной корзинки и трогательно поблагодарил наших военных.

Александр Пономарев

Певец, недавно выпустивший хит о победе, записал вдохновляющее праздничное видео.

Балерина Екатерина Кухар

Певица Ирина Билык

Музыкант Виктор Бронюк

Григорий Решетник

Популярный телеведущий Григорий Решетник, недавно отметивший день рождения сына, в честь праздника показал фото с семьей.

Слава Демин

Катя Осадчая

Телеведущая Катя Осадчая призвала молиться мир, за наших защитников и Украину.

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик

В Instagram звезда ТВ и кино показала душевное семейное фото.

Лилия Ребрик с семьей / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Самое главное – когда родные рядом. Небесной поддержки нам всем! Христос Воскрес! Воскреснет и Украина!

Певица Оля Цибульская

Артистка опубликовала видео со священником, которое подарит капельку надежды каждому украинцу.

Хореограф Женя Кот и его жена Наталья Татаринцева

Никита Добрынин

Телеведущий и экс-"Холостяк" Никита Добрынин, недавно давший нам эксклюзивное интервью, призвал визуализировать мечты о победе.

Племянница Софии Ротару – Sonya Kay

Телеведущий Владимир Остапчук с женой Кристиной

Певица Юлия Санина

Участница "Холостяка" Даша Ульянова

С праздником!

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