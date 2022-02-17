Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Обострение в ООС ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Alina Pash отказалась от Евровидения
Поиск на segodnya.ua

Скандальный Нацотбор

Пэрис тогда и сейчас

Фриске беременна

Стужук опозорилась

Велика прогулянка

Роман Мендель
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Какая грация! Владимир Остапчук на высоких каблуках и в смокинге станцевал перед камерами (видео)

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 февраля, 21:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В одном из выпусков нового супершоу канала "Украина" игрокам предстоит угадать, кто из незнакомцев является танцовщиком вог
Владимир Остапчук удивил талантом
Владимир Остапчук удивил талантом / Фото: пресс-служба телеканала "Украина", Instagram: Vladimir Ostapchuk

Участники нового развлекательного шоу "Игры талантов", премьеру которого зрители канала "Украина" увидят уже в следующую субботу, 26 февраля, в 21:00, не перестают удивлять. Так, прямо на съемочной площадке проекта популярный телеведущий Владимир Остапчук станцевал вог!

Этот современный стиль танца характеризуется сочетанием подиумной походки и модельных поз. А исполняют его обычно в обуви на каблуках.

Реклама

Ведущий популярных шоу "МАСКА" и "Співають всі!" Владимир Остапчук, который примет участие в проекте "Игры талантов", решил и сам попытаться исполнить этот танец. Он надел мерцающие ботильоны на каблуках и принялся повторять гламурные движения.

Как это ему удалось, смотрите далее.

Реклама

Коротко о шоу "Игры талантов

Как сообщалось ранее, ведущим грандиозного шоу канала "Украина" стал мегапопулярный DZIDZIO, а режиссерами-постановщиками – Герман Ненов, Мария Коростелева, Юрий Пристаецкий и Роман Дмитрик. Согласно правилам проекта, в каждом эпизоде ​​соревнуются две команды телезрителей, помогать которым будут украинские знаменитости. Игра проходит в три раунда, в которых можно заработать 150 тысяч гривен. Команда, чье "шестое чутье" или трезвый расчет окажутся сильнее, становится победителем и забирает денежный приз.

Развлекательный проект по формату Game of Talents компании Fremantle впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже через два года локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция. Украина стала десятой страной, которая готовит адаптацию этого невероятного проекта.

Вскоре шоу стартует на ТВ
Вскоре шоу стартует на ТВ / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Реклама

Смотрите новое грандиозное шоу "Игры талантов" по субботам с 26 февраля в 21:00 на канале "Украина"!

Также читайте, почему не будет концерта Шуфутинского в Киеве.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сегодня
17 февраля. Джордано Бруно. В этот день 422 года назад в Риме по приговору инквизиции сожгли на костре выдающегося мыслителя эпохи Возрождения...
История дня - за минуту
Chief and love
Интересно увидеть лицо девушки Эктора Хименса-Браво?
Больше об Экторе

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять