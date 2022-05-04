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Каким будет номер Kalush Orchestra на Евровидении – прошла вторая репетиция

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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4 мая, 18:33
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Насладиться номером Kalush Orchestra поклонники смогут совсем скоро, а пока организаторы приоткрывают занавес за кулисы и показывают подготовку к шоу
Прошла вторая репетиция Kalush Orchestra для Евровидения
Прошла вторая репетиция Kalush Orchestra для Евровидения / Фото: Скриншот из YouTube, kalush.official

Совсем недавно прошла первая репетиция Евровидения-2022, на которой зрители смогли увидеть некоторые детали обновленного номера Kalush Orchestra и их новые костюмы.

Теперь же организаторы песенного шоу показали небольшое видео со второй репетиции, где можно более детально разглядеть, что же ждет на финальном шоу.

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В номере украинского коллектива появились новые детали – черно-белые кадры женских рук и глаз на фоне, как образ матери, задняя подсветка в цветах украинского флага, а также новые графические рисунки в "ковровом" стиле, которые мы уже видели у группы ранее.

Некоторые зрители провели параллель между номером Alina Pash и Kalush Orchestra, ведь у певицы также были использованы похожие элементы в выступлении на Нацотборе с песней "Тіні забуnих предків".

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Скриншот из YouTube

Многие фанаты интересуются, появится ли на выступлении мама Олега Псюка (Kalush), которой музыкант и посвятил эту музыкальную композицию. Однако пока никакой информации о визите госпожи Стефании нет, не исключено, что как и на Нацотборе это будет сюрприз.

Несмотяр на то, что песенный конкурс еще не стартовал, еврофаны уже определили своих фаворитов – сайт "Сегодня" назвал ТОП-5 любимчиков "Евровидения-2022".

Кстати, на днях стало известно, что результаты голосования от Украины на "Евровидении-2022" объявит солистка группы Gо_A.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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