Каким будет номер Kalush Orchestra на Евровидении – прошла вторая репетиция

Совсем недавно прошла первая репетиция Евровидения-2022, на которой зрители смогли увидеть некоторые детали обновленного номера Kalush Orchestra и их новые костюмы.
Теперь же организаторы песенного шоу показали небольшое видео со второй репетиции, где можно более детально разглядеть, что же ждет на финальном шоу.
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В номере украинского коллектива появились новые детали – черно-белые кадры женских рук и глаз на фоне, как образ матери, задняя подсветка в цветах украинского флага, а также новые графические рисунки в "ковровом" стиле, которые мы уже видели у группы ранее.
Некоторые зрители провели параллель между номером Alina Pash и Kalush Orchestra, ведь у певицы также были использованы похожие элементы в выступлении на Нацотборе с песней "Тіні забуnих предків".
Многие фанаты интересуются, появится ли на выступлении мама Олега Псюка (Kalush), которой музыкант и посвятил эту музыкальную композицию. Однако пока никакой информации о визите госпожи Стефании нет, не исключено, что как и на Нацотборе это будет сюрприз.
Несмотяр на то, что песенный конкурс еще не стартовал, еврофаны уже определили своих фаворитов – сайт "Сегодня" назвал ТОП-5 любимчиков "Евровидения-2022".
Кстати, на днях стало известно, что результаты голосования от Украины на "Евровидении-2022" объявит солистка группы Gо_A.
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