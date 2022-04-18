Какое круто звучание! Джамала и Kalush Orchestra спели вместе

Украинская певица Джамала, выигравшая "Евровидение" в 2016 году, поддержала наших представителей на главном вокальном конкурсе Европы.
На страницах в соцсети появился ролик, где Джамала и Kalush Orchestra вместе поют хит Stefania, который вскоре должен разорвать Европу.
Такие короткие встречи сейчас очень особенные. @kalush.official, верю, совсем скоро будем праздновать нашу победу. Дома. Друзья, пожалуйста, поддерживайте группу! Их работа сейчас – великое дело,
- прокомментировала ролик Джамала.
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Напомним, представители нашей страны Kalush Orchestra выступит в первом полуфинале "Евровидения". Он состоится 10 мая, украинцы будут выступать под 6 номером.
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Мы продолжаем держать кулачки за украинцев на "Евровидении". Победа за нами!
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