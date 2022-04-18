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Какое круто звучание! Джамала и Kalush Orchestra спели вместе

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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18 апреля, 09:32
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Любимые артисты украинцев соединились в дуэте. Вы только послушайте это звучание трека Stefania!
Kalush Orchestra спели хит Stefania вместе с Джамалой
Kalush Orchestra спели хит Stefania вместе с Джамалой / Фото: kalush.official

Украинская певица Джамала, выигравшая "Евровидение" в 2016 году, поддержала наших представителей на главном вокальном конкурсе Европы.

На страницах в соцсети появился ролик, где Джамала и Kalush Orchestra вместе поют хит Stefania, который вскоре должен разорвать Европу.

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Такие короткие встречи сейчас очень особенные. @kalush.official, верю, совсем скоро будем праздновать нашу победу. Дома. Друзья, пожалуйста, поддерживайте группу! Их работа сейчас – великое дело,

- прокомментировала ролик Джамала.

Этот дуэт стоит услышать всем!

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Напомним, представители нашей страны Kalush Orchestra выступит в первом полуфинале "Евровидения". Он состоится 10 мая, украинцы будут выступать под 6 номером.

Предлагаем вам вспомнить, как Kalush Orchestra выступили на украинском Нацотборе.

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Мы продолжаем держать кулачки за украинцев на "Евровидении". Победа за нами!

Также сейчас обсуждают: "БЕЗ Обмежень" дали концерт в разрушенном оккупантами Ирпене.

Помните, что оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Виктория Смиюха Виктория Смиюха
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Илона Гвоздева Илона Гвоздева
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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