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Какой красавец! Жена Виктора Павлика показала подросшего сына и похвасталась его достижениями

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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15 апреля, 16:40
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Сегодня сыну Виктора Павлика и Екатерины Репяховой исполнилось 10 месяцев
Родители поздравили своего сына в Сети
Родители поздравили своего сына в Сети / Фото: instagram.com/repyahovakate

Эту великую дату Миша празднует в Израиле, куда его мама привезла к родственникам из-за войны в Украине.

В Instagram Екатерина Репяхова поделилась новым фото мальчика из Израиля. Блогерша призналась, что сейчас она не знает рост и вес Миши, ведь последний раз они были у педиатра в восемь месяцев.

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Сейчас сын Павлика находится в Израиле
Сейчас сын Павлика находится в Израиле / Фото: instagram.com/repyahovakate

Также жена Павлика рассказала о достижениях своего сына.

Миша ползает. Сам встает. Может стоять, держась одной рукой (сам еще не стоит). Сел Миша в 8,5 месяцев, как раз началась война и пополз сразу. Сейчас у Мишутки сразу лезут три зуба. Две верхние единицы и двойка, – написала Репяхова.

Екатерина также рассказала о том, что сыну не нравится:

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"Ладушки" Миша категорически не любит, как слышит эту песенку, начинает злиться, – поделилась блогерша.

Звездный папа, который остался в Украине, также поздравил Михаила. В Сети он опубликовал трогательное фото с сыном.

56-летний артист тоже поделился фото с наследником
56-летний артист тоже поделился фото с наследником / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Напомним, на днях Екатерина Репяхова подробно рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней в одном из аэропортов Стамбула во время полета в Израиль.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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