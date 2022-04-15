Какой красавец! Жена Виктора Павлика показала подросшего сына и похвасталась его достижениями

Эту великую дату Миша празднует в Израиле, куда его мама привезла к родственникам из-за войны в Украине.
В Instagram Екатерина Репяхова поделилась новым фото мальчика из Израиля. Блогерша призналась, что сейчас она не знает рост и вес Миши, ведь последний раз они были у педиатра в восемь месяцев.
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Также жена Павлика рассказала о достижениях своего сына.
Миша ползает. Сам встает. Может стоять, держась одной рукой (сам еще не стоит). Сел Миша в 8,5 месяцев, как раз началась война и пополз сразу. Сейчас у Мишутки сразу лезут три зуба. Две верхние единицы и двойка, – написала Репяхова.
Екатерина также рассказала о том, что сыну не нравится:
"Ладушки" Миша категорически не любит, как слышит эту песенку, начинает злиться, – поделилась блогерша.
Звездный папа, который остался в Украине, также поздравил Михаила. В Сети он опубликовал трогательное фото с сыном.
Напомним, на днях Екатерина Репяхова подробно рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней в одном из аэропортов Стамбула во время полета в Израиль.