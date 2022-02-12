KALUSH обвинили Cуспільне в фальсификации баллов Нацотбора: хотят подать в суд

Сегодня стало известно, что Украину на "Евровидении-2022" в итальянском Турине будет представлять Alina Pash. По итогам голосования Нацотбора, у нее 15 баллов – 8 от судей и 7 от зрителей.
На втором месте Kalush Orchestra с 14 баллами, а на третьем – Wellboy с 13 баллами.
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Группа KALUSH, которая вошла в тройку лидеров Нацотбора, обвиняет организаторов в фальсификации результатов – якобы баллы были неправильно подсчитаны.
Об этом могут свидетельствовать ошибки ведущих во время оглашения результатов голосования зрителей – Тимур Мирошниченко перепутал баллы зрительского голосования, при этом турнирная таблица исчезла с экрана на сцене и никто не смог увидеть итоговые баллы.
KALUSH также запросили у организаторов Нацотбора лист с итоговыми баллами, но им отказали.
Если все честно и прозрачно, почему бежать и перекидывать на чужие плечи эту информацию и не показать нам этот листочек?, – говорит представитель KALUSH.