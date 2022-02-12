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KALUSH обвинили Cуспільне в фальсификации баллов Нацотбора: хотят подать в суд

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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12 февраля, 23:37
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Финал Нацотбора, победительницей которого стала Alina Pash, закончился скандалом
KALUSH недовольны результатами Нацотбора на "Евровидение-2022"
KALUSH недовольны результатами Нацотбора на "Евровидение-2022" / Фото: YouTube

Сегодня стало известно, что Украину на "Евровидении-2022" в итальянском Турине будет представлять Alina Pash. По итогам голосования Нацотбора, у нее 15 баллов – 8 от судей и 7 от зрителей.

На втором месте Kalush Orchestra с 14 баллами, а на третьем – Wellboy с 13 баллами.

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Турнирная таблица в финале Нацотбора на "Евровидение-2022"
Турнирная таблица в финале Нацотбора на "Евровидение-2022" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Группа KALUSH, которая вошла в тройку лидеров Нацотбора, обвиняет организаторов в фальсификации результатов – якобы баллы были неправильно подсчитаны.

Об этом могут свидетельствовать ошибки ведущих во время оглашения результатов голосования зрителей – Тимур Мирошниченко перепутал баллы зрительского голосования, при этом турнирная таблица исчезла с экрана на сцене и никто не смог увидеть итоговые баллы.

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KALUSH также запросили у организаторов Нацотбора лист с итоговыми баллами, но им отказали.

Если все честно и прозрачно, почему бежать и перекидывать на чужие плечи эту информацию и не показать нам этот листочек?, – говорит представитель KALUSH.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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