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Kalush Orchestra неофициально подтвердили свое участие в Евровидении-2022

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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18 февраля, 11:56
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Музыканты пока не делали официального заявление о своем участии в Евровидении от Украины, но намекнули, что готовы принять предложение "Суспільного"
Kalush Orchestra готовы поехать на Евровидение
Kalush Orchestra готовы поехать на Евровидение / Фото: "Сегодня"

После отказала Алины Паш от участия в Евровидении, "Суспільне" предложили группе Kalush Orchestra представлять страну на вокальном конкурсе в Европе.

Сейчас проводятся дополнительные переговоры и обсуждение участия музыкантов, а фанаты затаив дыхание ждут решение компании и коллектива.

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Однако в интервью с Сергеем Притулой фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк заявил, что согласны принять предложение "Суспільного" и поехать в Турин.

Несмотря на конфликт с вещателем, который будет ответственным за подготовку артистов, Псюк уверяет, что их выступление на европейской сцене будет достойным.

Я могу сказать, что мое хорошее выступление не зависит от "Суспільного". Я рад, что Евровидение в Италии организовывает не "Суспільне". Я буду представлять Украину, а не "Суспільне", – заявил в радиоэфире исполнитель.

Свой официальный ответ группа и представители "Суспільного" намерены озвучить 18 февраля, когда будут подписаны все необходимые документы.

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Напомним, после результатов Нацотбора группа обвиняет организаторов в фальсификации результатов зрительского голосования.

В целом национальный отбор 2021 года можно назвать самым скандальным в истории отборов в Украине. Раньше мы собрали все громкие курьезы вокального конкурса в одну подборку.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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