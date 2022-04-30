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Kalush Orchestra показали новые костюмы на первой репетиции Евровидения-2022

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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30 апреля, 19:04
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Kalush Orchestra провели первую репетицию своего номера на сцене "Евровидения" и показали, как изменились их костюмы для финального выступления
Kalush Orchestra показали обновленные наряды для Евровидения-2022
Kalush Orchestra показали обновленные наряды для Евровидения-2022 / Фото: instagram.com/eurovision.ua

Вокальный конкурс "Евровидение-2022" в Турине состоится уже 11 мая, поэтому у музыкантов идет интенсивная подготовка и отработка номеров.

Представители Украины Kalush Orchestra уже представили новую версию трека Stefania, который подготовили специально для участия в конкурсе. А во время первой репетиции показали, как будут выглядеть их новые костюмы.

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Kalush Orchestra представили новые костюмы
Kalush Orchestra представили новые костюмы / Фото: instagram.com/eurovision.ua

Неизменными в образе музыкантов остались только розовая панамка Калуша, которая уже стала его визитной карточкой, и блестящая жилетка. В остальные наряды добавились новые детали и цветовые решения.

Представители Украины на первой репетиции Евровидения-2022
Представители Украины на первой репетиции Евровидения-2022 / Фото: instagram.com/eurovision.ua

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Согласно задумке, во время номера украинского коллектива на фоне будут показаны черно-белые кадры с традиционными этническими мотивами.

Kalush Orchestra на первой репетиции в Турине
Kalush Orchestra на первой репетиции в Турине / Фото: instagram.com/eurovision.ua

Также сцена будет подсвечиваться сотнями лампочек в цвета украинского флага, создавая купол над участниками.

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Сцена во время выступления Украины на Евровидении-2022
Сцена во время выступления Украины на Евровидении-2022 / Фото: instagram.com/eurovision.ua

Согласно ставкам букмекеров, в этом году у Украины есть все шансы снова получить победу на конкурсе "Евровидение". Песня "Stefania" продолжает набирать сотни прослушиваний и уже стала хитом среди пользователей соцсетей.

Ранее фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк признался, как поступит в случае мобилизации.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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