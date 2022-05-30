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Официально: Kalush Orchestra получат новый хрустальный микрофон Евровидения

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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30 мая, 17:42
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Группа продала свой хрустальный микрофон. Вырученные деньги артисты направили в фонд Сергея Притулы, который помогает украинской армии
Kalush Orchestra получат новый трофей "Евровидения!
Kalush Orchestra получат новый трофей "Евровидения! / Фото: Getty Images

Своей хрустальный приз Kalush Orchestra продали за 900 000 тысяч долларов! Это беспрецедентный случай в истории конкурса. Кубок достался украинской криптовалютной бирже WhiteBIT.

На официальной странице "Евровидения" в Украине в Facebook появилось сообщение о том, что Kalush Orchestra получат новый трофей. Как рассказали сайту "Сегодня" в пресс-службе "Суспільного", производители кубка действительно сделают еще один такой же трофей.

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Производители трофея, компания Kosta Boda, узнали о благотворительном аукционе, объявленном группой Kalush Orchestra, и решили поддержать группу. Специально для украинских артистов будет изготовлен еще один трофей, чтобы победители Евровидения не остались без своего приза, – говорит глава украинской делегации на "Евровидении" Оксана Скибинская.

Kalush Orchestra получит новый трофей "Евровидения"
Kalush Orchestra получит новый трофей "Евровидения" / Фото: Getty Images

Напомним, раньше Джамала выставила на продажу свое платье , в которой она выступала на "Евровидении".

Недавно мы также писали, что белорусские музыканты-оппозиционеры перепел хит Kalush Orchestrа Stefania.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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