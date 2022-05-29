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Kalush Orchestra продали кубок "Евровидения-2022" за космическую сумму на аукционе в помощь ВСУ

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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29 мая, 21:42
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Такого еще в истории "Евровидения" не было! Группа Kalush Orchestra продала на благотворительном аукционе хрустальный микрофон, который музыканты одержали за победу на конкурсе
Стало известно, за сколько Kalush Orchestra продал свой трофей и легендарную панамку
Стало известно, за сколько Kalush Orchestra продал свой трофей и легендарную панамку / Фото: Коллаж: Сегодня

25 мая фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк объявил о старте аукциона-розыгрыша кубка "Евровидение". Также на аукцион выставили легендарную розовую панамку. Помогал коллективу продать символические вещи Сергей Притула, у которого есть собственный благотворительный фонд.

И уже сегодня стало известно, кто сделал самый большой донат и стал обладателем трофея. Итак, кубок достался....украинской криптовалютной бирже WhiteBIT, которая отдала за трофей 900 тысяч долларов! Об этом сообщили на Telegram-канале "Евровидение Украина".

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Скриншот с видео

Что касается панамки, то напомним, по условиям каждый желающий мог сделать пожертвование в размере 200 гривен. Чем больше вкладов человек делал, тем больше шансов было выиграть.

В общем свои средства за панамку присылала 31 тыс. человек из 56 стран мира. Общая сумма пожертвований составила 11 миллионов гривен! В результате победителем стал украинец Владимир, который живет в Чехии, – он сделал пять пожертвований по 200 гривен, то есть он отправил 1000 гривен.

Все собранные средства пойдут на помощь украинской армии.

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Напомним, раньше Джамала выставила на продажу свое платье , в которой она выступала на "Евровидении".

Недавно мы также писали, что белорусские музыканты-оппозиционеры перепел хит Kalush Orchestrа Stefania с пожеланиями победы Украине.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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