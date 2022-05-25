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Kalush Orchestra разыграют кубок "Евровидения" и розовую панамку в помощь ВСУ

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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25 мая, 14:45
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Украинская группа, победившая в конкурсе "Евровидение-2022", устроила розыгрыш легендарной розовой панамки и своего трофея, чтобы собрать средства для украинской армии
Kalush Orchestra отдают кубок "Евровидения" и панаму, чтобы помочь ВСУ
Kalush Orchestra отдают кубок "Евровидения" и панаму, чтобы помочь ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня, скриншот

Kalush Orchestra победили в международном песенном конкурсе "Евровидение 2022", а теперь вся Украина ждет главной победы – в войне, которую Россия развязала на наших землях.

Многие артисты всеми силами пытаются помочь Украине и армии, собирая деньги на благотворительных концертах или устраивая аукционы. К примеру, Джамала выставила на продажу свое платье, в котором она выступала на "Евровидении".

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Продать кубок и легендарную панамку, у которой нет аналогов, Kalush Orchestra поможет Сергей Притула, у которого есть собственный благотворительный фонд.

Чтобы вас внесли в список тех, кто хочет заполучить панамку – нужно сделать хоты бы один взнос в размере 200 грн. Чем больше взносов – тем больше шансов выиграть.

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А вот кубок, который артисты получили на "Евровидении", получит тот, кто сделает самый большой донат среди всех взносов криптой или обычной валютой.

Напомним, представительница Литвы на "Евровидении-2022" перепела хит Kalush Orchestra.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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