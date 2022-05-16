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Kalush Orchestra вернулись домой и спели Stefania с украинскими таможенниками: видео

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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16 мая, 21:00
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14 мая в Турине прошел финал песенного конкурса "Евровидение-2022", в котором победила украинская группа Kalush Orchestra. Сегодня ребята вернулись домой
Kalush Orchestra спели с украинскими таможенниками
Kalush Orchestra спели с украинскими таможенниками / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

На границе Kalush Orchestra встретили очень тепло. Первыми с победой на "Евровидении" группу поздраивли украинские таможенники – вместе с музыкантами они спели победную песню Stefania.

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Во время военного положения Украину запрещено покидать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, поэтому для участников Kalush Orchestra было оформлено специальное разрешение.

До поездки в Турин музыканты успели посетить Израиль, Нидерланды, Испанию и Польшу. Там они выступили на благотворительных концертах, где собирали деньги на помощь Украине.

Отметим, что фаворитом букмекеров за несколько часов до конкурса и была Украина с рекордным показателем в 62%. Следом в турнирной таблице располагались Швеция и Великобритания, но в финале место в тройке получила Испания.

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В финале за победу боролись представители 25 стран Европы. В общей сложности участие в конкурсе приняли вокалисты из 40 государств.

Несмотря на то что после высказываний лидера группы Олега Псюка о Мариуполе и "Азовстали" возникло напряжение и риск покинуть шоу, украинцы смогли достойно стать победителями конкурса.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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