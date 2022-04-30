Kalush Orchestra выпустили новую версию трека Stefania для Евровидения-2022 (видео)

Черно-белое видео коллектив снял в Доме ученых во Львове

Kalush Orchestra - Stefania (House of Scientists Version) - слушать онлайн / Фото: youtube.com

Украинская группа Kalush Orchestra, с которой недавно спела Джамала, активно готовится к главному вокальному конкурсу Европы, который состоится уже в мае.

Напомним, что представлять нашу страну на "Евровидении-2022" ребята будут с треком Stefania. Обновленный вариант песни был опубликован в YouTube-канале конкурса.

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Видео Kalush Orchestra снимали во львовском Доме ученых. В самом треке заметно поменялось звучание.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2022" состоится в Турине 10, 12 и 14 мая. Украина выступит в первом полуфинале под шестым номером.

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По мнению букмекеров, у песни Stefania есть все шансы на победу в этом году. В Сети Kalush Orchestra активно поддерживают, а западные блогеры снимают реакцию на песню украинцев.

Ранее группы Kalush Orchestra Олег Псюк признался, как поступит в случае мобилизации.