KALUSH пиарится на Евровидении-2022? Музыканты рассказали об участии в Нацотборе

KALUSH Orchestra стал одним из финалистов Нацотбора на международный песенный конкурс. Зачем группа пошла на кастинг и что известно о скандале с Alina Pash – читайте ниже

Почему группа KALUSH решила принять участие в Нацотборе на "Евровидении-2022". / Фото: kalush.official

На днях оргкомитет конкурса назвал имена восьми финалистов Национального отбора "Евровидение-2022". Среди них и коллектив KALUSH Orchestra, который уже успел вляпаться в скандал (об этом мы вам расскажем дальше).

KALUSH Orchestra попал в финал Нацотбора с песней Stefania, которую совсем скоро планирует представить вместе с клипом.

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Пока артисты готовятся к прямому эфиру (12 февраля), где во время зрительского голосования выберут того, кто будет представлять Украину на конкурсе, мы расскажем вам, ради чего KALUSH подал заявку на Нацотбор, а также объясним, что коллектив не поделил с Alina Pash, которая также прошла в финал Нацотбора.

Нацотбор ради пиара или это желание прославлять украинский контент?

Мы пообщались с участниками группы KALUSH и узнали, почему они решили принять участие в Нацотборе именно в этом году.

А почему не в этом году? Мы видим у себя силы идти и побеждать. Кстати, в арсенале у нас для конкурса было сразу три трека. На этот Нацотбор жюри выбрало один из них. Скоро мы поделимся не только этим треком, но и клипом, – говорят музыканты.

KALUSH ORCHESTRA объяснил, зачем принял участие в Нацотборе. / Фото: пресс-служба

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Как объяснили в группе, они верят, если удастся одержать победу на Нацотборе, "то уже на музыкальном конкурсе они точно будут в фаворитах". Также музыканты признались, действительно ли приняли участие в кастинге ради пиара.

В KALUSH ORCHESTRA мы делаем упор на рэп с фольклорными мотивами и украинскую аутентику, которая заходит "на ура" в Европе. Так сложилось, что за границей очень ценят и любят украинский фольклор, а KALUSH ORCHESTRA это и есть украинский фольклор и аутентика. Относительно узнаваемости, у нас сейчас достаточно плотный гастрольный график по городам Украины, где обычно заполненные зрительные залы, – отметили артисты.

KALUSH добавил, что каждый год они следили за "Евровидением" и впоследствии сами загорелись желанием принять участие в конкурсе. Также музыканты отметили, что "Евровидение" с каждым годом не теряет своей популярности и вот почему:

Учитывая количество заявок в последние годы только на Нацотбор, думаю, что такие конкурсы никогда не потеряют популярность. Ведь такого уровня музыкальных конкурсов не так много.

Скандал из Alina Pash

Недавно артистка заявила, что рэп-группа скопировала ее музыку! Она заметила идентичную схожесть инструментала (контрабас) со своего трека BOSORKANYA с новым видео группы.

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Алина Паш обвинила группу в плагиате. / Фото: Instagram

Певица добавила, что ей противно оттого, что кто-то называет себя творцом и артистом, а на самом деле "так нагло пользуется".

Мне отвратительно от того, что кто-то хочет представлять своей музыкой Украину на "Евровидении", – сказала звезда.

Скриншот Instagram/alinapash

В то же время на официальном странице песенного конкурса в Instagram разместили сравнение и отметили, что это уже не впервые KALUSH вдохновляется работами Alina Pash.

Ярким примером является сходство в локациях и образах видеоклипа Alina Pash – Bitanga (2018) и Kalush – Горы (2019). Следующий случай копирования (или заимствования?) обложка треков OINAGORI (2018) и опять же Горы (2020) группы KALUSH, – сообщается на сайте.

Вскоре оргкомитет "Евровидения" объяснил, что "сходство признано саундпродюсером и участниками группы KALUSH. Инструментал изменится".

Также ситуацию прокомментировал и солист группы:

Нас обвиняют в том, что там очень похожа партия контрабаса на трек Алины Паш. Это щедривка. Там слова народные. Может, еще какие-нибудь инструменты с какими-то в этом мире повторяются. Нам не хотелось, чтобы так получилось, – сказал музыкант.

А вот саундпродюсер коллектива отметил, что они заменят партию контрабаса до выхода официального релиза, который назначен на 2023 год.

Топ-треков группы

Пока все обсуждают скандал KALUSH и Alina Pash и выясняют, кто же все такой прав, мы предлагаем вам послушать самые известные песни группы.

Горы

Одна из первых совместных работ KALUSH и alyona alyona – искреннее и красивое посвящение украинской природе.

Перемога

Это философско-мотивационная песня группа, записанная вместе с "Океаном Эльзы".

Мала в 19

Еще до официального релиза песня стала хитом. Лидер группы Олег Псюк рассказал несколько историй о разных девушках, которые были у исполнителя с 1 марта прошлого года по 2021 год.

Зорі

Это одна из лиричных композиций группы, которая до сих пор у многих слушателей стоит на репите.

Додому

Это совместная работа KALUSH и рэпера SKOFKA. Фронтмен коллектива Олег Псюк несколько лет назад уехал из Калуша и только сейчас признается, что чувствует цену запаха в родном доме.

Кстати, стало известно, в коком в полуфинале выступит Украина на "Евровидении-2022".

Напомним, ранее фронтмен KALUSH Олег Псюк рассказал нам о песнях посвященных бывшим и игнор со стороны ТВ.