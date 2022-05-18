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Камалии – 45! Мы собрали 5 архивных фото певицы в день ее рождения

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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18 мая, 18:10
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Сегодня, 18 мая, украинская певица Камалия отмечает свое 45-летие. Сейчас артистка находится в Англии с супругом и детьми, где помогает украинским беженцам
Камалии - 45! Смотрите ее архивные фото
Камалии - 45! Смотрите ее архивные фото / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Сайт "Сегодня" предлагает посмотреть, как Камалия, которая рассказала о помощи Пакистана Украине, выглядела в детсвте и юности, а также в начале ее карьеры и после рождения двух дочерей – Арабеллы и Мирабеллы.

Камалия родилась в Забайкалье, в семье военного. Когда будущей звезде сцены было три года, семья переехала в Будапешт, а позже – во Львов. С самого раннего детства Наталья (настоящее имя артистки) любила петь и выступать на сцене.

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На этом фото маленькая Камалия позирует вместе с бабушкой и дедушкой.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

А вот, как Камалия выглядела в школьные годы. На этом снимке певице 16 лет.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Артистка когда-то поделилась снимком школьного альбома. К слову, настоящая фамилия Камалии – Шмаренкова.

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Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Так Камалия выглядела в начале своего творческого пути.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

А на этом фото дочки Камалии – Арабелла и Мирабелла – еще совсем маленькие. Девочки родились в сентябре 2013 года.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

До начала войны в Украине певица ежегодно праздновала день рождения с большим размахом и гостеприимно встречала гостей на своих концертах и ​​благотворительных мероприятиях. Но сегодня, в непростое время для нашей страны, Камалия решила, что традиционное празднование состоится вместе с великой победой Украины. Сейчас певица находится в Англии с мужем и дочерьми и помогает многим украинцам.

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Подарком от моего мужа на 45-й мой день рождения стало самое ценное – более миллиона евро мы потратили на строительство специального жилья для беженцев из Украины в Германии. Там смогут разместиться 750 семей, – комментирует артистка.

Напомним, Камалия разнесла россиян, жаждущих уничтожить Украину.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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