Камалия и Олег Скрипка зарабатывают деньги не только музыкой: какой у них есть бизнес

Все больше селебритиз начинают собственное дело: шьют одежду, открывают рестораны и даже производят вино. И зарабатывают на этом миллионы

Камалия и Олег Скрипка зарабатывают деньги не только музыкой: / Фото: Сегодня

Певица Камалия открыла свой ресторан с караоке, а рок-музыкант Олег Скрипка стал виноделом. Кто еще из звезд шоу-бизнеса имеет свой бизнес – далее в материале.

Предпринимательница Камалия

Пошла в предприниматели певица Камалия – недавно открыла свой ресторан с караоке. Дизайн и меню ресторана придумала сама. Сейчас в ресторане перестановка – певица поменяла концепцию.

Винодел Олег Скрипка

Певец гордо называет себя виноделом. Этот напиток производит уже три года. К бизнесу отнесся серьезно: даже учился на курсах сомелье.

По его словам, главной причиной заняться винодельчеством стало желание популяризировать украинское вино:

Чтобы была культура потребления, чтобы украинцы гордились своим собственным продуктом.

О винах знает все. Полюбил их, еще когда жил во Франции. Контролирует каждый процесс изготовления напитка.

Какой дополнительный бизнес есть у зарубежных звезд

За виноделие взялась и мировая звезда Камерон Диаз. Запустила производство совместно с лучшей подругой.

За виноделие взялась мировая звезда Камерон Диаз / Фото: instagram.com/camerondiaz

Со сцены в бизнес пошла и Сара Джессика Паркер – стала дизайнером обуви. Ее яркие атласные туфли, босоножки и ботильоны с кристаллами знает весь мир. Голливудская дива говорит: для нее обуви как состояние души.

А рэпер Кане Уэст совершил переворот не только в музыке, но и в моде кроссовок. Благодаря уникальному дизайну эту спортивная обувь хотят все.

Легче ли известному человеку отрыть свой бизнес – ответ маркетолога

Известному человеку правда легче открыть бизнес. Зарабатывают они на этом миллионы, а некоторые и миллиарды, говорит Арт-обозреватель Елена Чиченина:

Вы не тратитесь на пиар, вы не вливаете в какую-то раскрутку. Ну люди просто из любопытства попробуют то, что вы выпускаете, а фанаты уже точно – это могут приобрести.

Это доходы до миллиардов долларов, особенно, если этот бизнес постоянно развивается, если к нему относиться, как к бизнесу.

А громкое имя поможет только в начале, потом все зависит от качества товара.

Тем временем Леди Гага прошлась по улицам на огромных каблуках, как в старые добрые времена.