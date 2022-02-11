Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров 🇩🇪 Норманди в Берлине
Поиск на segodnya.ua

Аферист из Tinder

У Серова ребенок

Джей Ло и Бен❤

Кейт на ТВ

Правда о Нацотборе

Признания Мурика
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Камалия кинула стилиста и швею на деньги

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 февраля, 08:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Стилист София Неведомая рассказала у себя в Instagram, что уже несколько месяцев не может получить деньги за свою работу
Стилист пожаловалась, что Камалия не выплачивает гонорар за работу
Стилист пожаловалась, что Камалия не выплачивает гонорар за работу / Фото: Instagram

Софию Неведомую пригласили поработать на съемках нескольких клипов для певицы Камалии в качестве стилиста. Было пошито два костюма, отработана смена на съемках. Стилисту за работу обещали 500 долларов, а выплатили только 100 долларов, обещав потом доплатить.

Сначала девушку игнорировали по поводу оплаты, а теперь сказали, что стилист и ее швея денег не получат.

Реклама

Как отметила девушка в Instagram, швея потратила свои деньги на расходники для костюмов. Отказ оплачивать работу аргументируют тем, что стилист и швея не в срок сделали свою работу. Но, по словам Софии, Камалия болела каждый месяц и ездила на отдых, а сорваных дедлайнах обвиняют девушек.

Скриншот: Instagram

София добавила в Instagram скрин переписок.

Реклама
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Камалия у себя в соцсетях пока никак не прокомментировал пост Софии. В то же время в комментариях под последним постом певице уже пишут по поводу этой ситуации.

Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Напомним, ранее стало известно, что Регина Тодоренко не заплатила писательнице, которая работала над ее детской книгой.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сегодня
11 февраля. Томас Эдисон. Ровно 175 лет назад в этот самый день 1847 года появился на свет (фраза, наделенная сразу многими смыслами!) один из величайших изобретателей в истории человечества…
История дня - за минуту
Нестандартная красота
Поддерживаете икону бодипозитива - Лиззо?
Другие модели plus size

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять