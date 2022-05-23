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Камалия о двух истребителях для Украины от ее мужа: Это перевернутая информация

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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23 мая, 15:06
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Недавно Камалия дала интервью программе канала "Украина" "Ранок з Україною", где рассказала о двух истребителях, которые Пакистан передал Украине
Камалия рассказала правду про два истребителя, которые ее муж якобы купил для Украины
Камалия рассказала правду про два истребителя, которые ее муж якобы купил для Украины / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Уже несколько дней все обсуждают новость о том, что Мохаммад Захур, предприниматель и супруг певицы Камалии, якобы купил для Украины два истребителя. В новом интервью для "Зіркового шляху" Камалия опровергла эту информацию – дело в том, что многие неправильно трактовали слова артистки.

Вы знаете, это перевернутая информация. Я сказала, что Пакистан (приобрел самолеты. –Ред.). Нужно внимательно посмотреть источник видео. А Захур подарил мне (на день рождения. – Ред.) более миллиона евро на траты, которые идут на реконструкцию бывших учебных заведений, и строится специальное жилье для украинских семей – беженцев из горячих точек. Это лучший подарок для меня. Я знаю, как сложно быть беженцем. Я все время встречаюсь с людьми, вижу все. Они все растеряны, не знают языка, хотят домой, – говорит Камалия.

По словам певицы, ее главной целью было создать условия для украинцев, чтобы они чувствовали себя как дома.

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Муж Камалии выделил деньги на постройку домов для украинских беженцев в Германии
Муж Камалии выделил деньги на постройку домов для украинских беженцев в Германии / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним, что недавно Камалии исполнилось 45 лет – ко дню рождения артистки мы собрали пять ее архивных фото.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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