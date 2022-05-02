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Камалия призналась, кто ее предупреждал о вторжении России незадолго до роковой даты

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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2 мая, 14:14
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В эксклюзивном интервью программе "Зірковий шлях" Камалия рассказала, кто и когда первым рассказал ее семье о начале войны и как известная пара переживает это непростое время
Камалия рассказала, кто ей рассказал о российский войска на белорусской границе
Камалия рассказала, кто ей рассказал о российский войска на белорусской границе / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Семья певицы Камалии узнала о начале войны в Украине ранее, чем за неделю до трагической даты. Это позволило им уберечь детей от ужасных реалий.

Я благодарю Бога, что мои дочери не слышали и не видели этих ужасов. Они с мужем выехали из Украины за день до начала войны. За неделю до трагического дня нам начали приходить сообщения от Британского посольства с рекомендациями покинуть Украину, ведь мой муж – британский подданный. Но мы до последнего не верили, что война может начаться. А позже мне позвонил друг, живущий на границе с Беларусью и сообщил о скоплении российских войск на границе с Украиной, – рассказала Камалия.

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А вот певице удалось покинуть дом только первого марта, поэтому ей хорошо известно, какие ужасы происходят на ее родной земле.

Дочки очень беспокоились, когда я была в Украине. Плакали и умоляли, чтобы я приехала к ним. Но последнюю точку поставил муж. Он просто ударил кулаком по столу и сказал мне приезжать. Но за ту неделю в Украине я видела военную технику, видела, как наше ПВО сбивает ракеты... эти ужасы надолго останутся в моей голове. Даже здесь, когда слышу какие-то необычные звуки, начинаю нервничать. Психологическое состояние до сих пор достаточно напряженное, – поделилась артистка

Ранее Камалия разнесла россиян, жаждущих уничтожить Украину

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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