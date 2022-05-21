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Камалия призналась обращался ли к ней за помощью президент Владимир Зеленский

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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21 мая, 15:40
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Певица Камалия рассказала, обращался ли президент Украины Владимир Зеленский с просьбой помочь стране к ней и ее мужу-миллиардеру Мохаммаду Захуру
Камалия призналась, обращался ли Зеленский за помощью к ее семье
Камалия призналась, обращался ли Зеленский за помощью к ее семье / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial, instagram.com/zelenskiy_official

Украинская исполнительница Камалия, которая ранее рассказала о том, как ее супруг и власти Пакистана помогли Украине, решила раскрыть подробности общения с президентом Владимиром Зеленским.

Сейчас певица активно занимается волонтерской деятельностью. Исполнительница призналась, что вместе с супругом Мохаммадом Захуром они стараются массово помогать госпиталям и украинским военным.

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Запросов на помощь сейчас очень много и у Камалии уже налажена работа с фондами, которые помогают контролировать процессы и поставки всего необходимого для украинских переселенцев.

Сейчас я работаю, езжу по всей Европе, чтобы привлечь как можно больше богатых людей, которые могут помочь, могут поддержать фонд, поддержать Украину. Даю благотворительные концерты, встречаюсь с влиятельными людьми, доношу проблемы, – поделилась Камалия в интервью "Слава+"

Кроме того, исполнительница призналась, что за помощью к ее семье обращался и глава государства Владимир Зеленский. Правда, не на прямую, а через доверенных лиц.

Я не знаю, можно ли это говорить. Он обращается не лично, звонят его люди, – рассказала Камалия.

Ранее, как писал сайт "Сегодня", истребители, купленные мужем певицы Камалии, вызвали скандал с участием нардепов и волонтеров.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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