Камалия с дочками отмечают Хэллоуин в костюмах ведьм и Харли Квинн (фото)

Образ Харли Квинн уже который год остается одним из самых востребованных в Хэллоуин. Одна из дочерей Камалии, чья мама недавно попала в ДТП, выбрала именно этот популярный костюм для празднования Дня всех святых.
Другая дочь исполнительницы примерила на себя лук ведьмочки в черном платье с пышной юбкой. Новыми снимками с малышками Камалия поделилась на своей странице в Instagram.
Счастливого Хэллоуина, – написала в посте Камалия.
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Сама певица оделась во все черное, дополнив свой хэллоуинский аутфит золотыми украшениями и halo-короной.
На этом фото можно рассмотреть образ Камалии поближе.
Ранее мы показывали лучшие костюмы западных селебритис, которые они подготовили для Хэллоуина-2021.
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