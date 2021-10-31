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Камалия с дочками отмечают Хэллоуин в костюмах ведьм и Харли Квинн (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
31 октября, 16:44
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Известная певица поделилась новыми фотографиями, на которых она вместе со своими подросшими дочками – Арабеллой и Мирабеллой. Смотрите, как выглядят дети звезды
Камалия показала, как с дочками подготовилась к Хэллоуину
Камалия показала, как с дочками подготовилась к Хэллоуину / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Образ Харли Квинн уже который год остается одним из самых востребованных в Хэллоуин. Одна из дочерей Камалии, чья мама недавно попала в ДТП, выбрала именно этот популярный костюм для празднования Дня всех святых.

Другая дочь исполнительницы примерила на себя лук ведьмочки в черном платье с пышной юбкой. Новыми снимками с малышками Камалия поделилась на своей странице в Instagram.

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Счастливого Хэллоуина, – написала в посте Камалия.

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Сама певица оделась во все черное, дополнив свой хэллоуинский аутфит золотыми украшениями и halo-короной.

Камалия с дочками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

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На этом фото можно рассмотреть образ Камалии поближе.

Образ Камалии на Хэллоуин / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Ранее мы показывали лучшие костюмы западных селебритис, которые они подготовили для Хэллоуина-2021.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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