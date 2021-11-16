Камалия вместе с 8-летними дочками делали процедуры для омоложения (фото)

Снимки Мирабеллы и Арабеллы пользуются в профиле Натальи Захур особой популярностью. Певица часто постит атмосферные фото со своими дочерьми

Камалия и ее дочери делали домашние бьюти-процедуры. / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

В октябре Камалия показывала поклонникам, как она с двойняшками отметили Хэллоуин в костюмах ведьм и Харли Квинн. А вот на этот раз артистка опубликовала фотографии, как все трое делали б'юти-процедуру для лица.

Так, 44-летняя знаменитость опубликовала в Instagram довольно забавное селфи. На снимке Камалия вместе с девочками смешно позировали перед камерой.

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Масочный режим, – подписала фото певица.

Камалия сделала своим дочерям омолаживающие процедуры. / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

К слову, звездная мамочка вместе с дочками делала тканевые маски для лица. Отметим, что такие обычно используют для чистки и увлажнения кожи, сужения пор, выравнивания тона и омоложения.

На фото девочки вместе с артисткой также скорчили и забавные гримасы. Камалия якобы показала серьезное выражение лица, а дочки сложили губки бантиком.

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Фанаты "засыпали" комплиментами Камалию и Мирабеллу с Арабеллой. Фолловеры уверены, что такие SPA-игры сближают девочек с мамой и никак не вредят их красоте и здоровью:

Милые пижамки!

Даже в масках вы прекрасны девчонки.

Вы такие прикольные.

И это супер, умнички, релаксируете.

Милые девочки и мама. Такие забавные на фото с масками.

Три красавицы.

Фото: Скриншот instagram/kamaliyaofficial

Звезда часто публикует фото со своими дочерьми в Сети. Она с гордостью показывает их достижения в школе, на подиуме и в спорте, а также показывает фотографии с семейного отдыха.

Артистка часто публикует семейные фото в Сети. / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial Артистка часто публикует семейные фото в Сети. / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial Артистка часто публикует семейные фото в Сети. / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial Артистка часто публикует семейные фото в Сети. / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial 1 /4

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Напомним, недавно девочкам исполнилось восемь лет. По этому случаю Камалия устроила грандиозный праздник. Она вместе с мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром организовали фотозону с диснеевскими принцессами, фаершоу, большое количество шаров и пригласили гимнастов, акробатов и много гостей.

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