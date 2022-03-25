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Каменских, Барских, Дантес: ТОП-патриотических военных песен, от которых мурашки по коже (голосование)

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25 марта, 13:29
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Мы собрали плейлист украинских патриотических песен о любви к родине, о несокрушимом духе украинского народа и о преступлении России
Песни российско-украинской войны
Песни российско-украинской войны / Фото: Instagram

Конечно, здесь могла быть традиционная подборка свежих украинских зажигательных треков. Но из-за войны России против Украины, которая длится уже месяц, музыка не ко времени.

Сейчас многие наши артисты стали на защиту страны: кто-то занимается волонтерством, как Даша Астафьева, кто-то вступил в тероборону, как Андрей Хлывнюк , а кто-то обеспечивает гуманитарную и финансовую поддержку. Все мы объединились ради одного – победы и мира.

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На передовой и в тылу наши звезды не забывают и об искусстве. За эти недели сопротивления российским оккупантам многие наши артисты спели в поддержку Украины. Они написали патриотические песни, которые подбадривают и дают сил двигаться вперед к победе.

Мы собрали самые главные военные патриотические песни, которые услышал весь мир. Слушайте и выбирайте самую особенную!

Настя Каменских – "Я – УКРАЇНА"

NK выпустила антивоенную песню о будущем нашей родины, которая выдержит всю боль и расцветет после окончания войны. Текст для композиции написал рэпер и продюсер Потап, а музыку супруги создали вместе.

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Макс Барских – "Буде весна"

Как только Россия вторглась в Украину, певец сразу же занял патриотическую позицию и разорвал все связи с российскими коллегами. Он записал трек на украинском о том, что Украина навеки жива и нас враг ни за что не сломает.

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KAZKA – I’M NOT OK

Украинская группа представил песню о жизни украинцев во время войны, о наших чувствах и эмоциях. Кстати, солистка группы Олександра Зарицкая на днях спела гимн Украины в центре Нью-Йорка, демонстрируя патриотизм и наш дух.

Кристина Соловий – Украинская ярость

Певица адаптировала гимн итальянских партизан 1940-х – Bella Chiao – к украинским военным реалиям. Текст артистка написала сама.

Go_A – Kalyna

Звезды "Евровидения-2021" представили трек о символе Украины – калине. В композиции можно услышать тему о возрождении нашей страны, что обязательно будет!

Владимир Дантес

Музыкант на своей странице в инстаграмм опубликовал видео с новой песней, в которой озвучил важнейшее мнение последних десятилетий : мы с россиянами – не один народ! И никогда не были таковыми. Также артист спел о том, что называя войну в Украине "операцией", российские войска не знали, что идут насмерть.

Андрей Хлывнюк и The Kiffness – Ой, в лузі червона калина

Лидер украинской группы "Бумбокс" и южноафриканский музыкант Дэвид Скотт записали музыкальную коллаборацию на популярную украинскую песню. Современный ремикс хита Украинских сечевых стрелков сделал сам Скотт. Музыканта вдохновила отвага нашего исполнителя, защищающего Украину.

Украинцы сильны, свободны и непобедимы. И это доказывают артисты в своих песнях. За нами победа! Слава Украине!

Предлагаем вам проголосовать за исполнителя, чья песня заставляет вас верить в лучшее.

Кстати, вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

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