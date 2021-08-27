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Каменских фанаты приняли за Монику Беллуччи в известном фильме (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
27 августа, 09:12
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Настя Каменских удивила своих фолловеров необычным фото, в котором многие увидели сцену из известной киноленты с участием итальянской звезды
Настю Каменских сравнили с Моникой Беллуччи
Настю Каменских сравнили с Моникой Беллуччи / Фото: instagram.com/kamenskux

Уже не первый раз NK сравнивают с Моникой Беллуччи. На этот раз певица запостила снимок, сделанный во время отдыха.

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На нем Настя запечатлена не в купальнике, как привыкли видеть ее подписчики, а в белом платье и с подведенными темным глазами.

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В комментариях фолловеры артистки написали, что снимок напомнил им сену из фильма Малена, в которой Моника Беллуччи идет по площади.

  • "Малена"

Скриншот: instagram.com/kamenskux

  • "Удивительная женщина. Красавица"
  • "Красотка! Как Моника Беллуччи в фильме Малена в сицилийском городке на площади!"

Скриншот: instagram.com/kamenskux

  • "Самое красивое фото, потому что она тут как есть, очень красивая. "Главное, не в купальнике). Потому что слишком много обнаженного тела".
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Скриншот: instagram.com/kamenskux

Вот, кстати, тот самый кадр из фильма "Малена", с Моникой Беллуччи, о котором говорят подписчики Насти Каменских.

Моника Беллуччи в роли Малены / Кадр из фильма "Малена"

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Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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