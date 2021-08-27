Каменских фанаты приняли за Монику Беллуччи в известном фильме (фото)

Уже не первый раз NK сравнивают с Моникой Беллуччи. На этот раз певица запостила снимок, сделанный во время отдыха.
На нем Настя запечатлена не в купальнике, как привыкли видеть ее подписчики, а в белом платье и с подведенными темным глазами.
В комментариях фолловеры артистки написали, что снимок напомнил им сену из фильма Малена, в которой Моника Беллуччи идет по площади.
- "Малена"
- "Удивительная женщина. Красавица"
- "Красотка! Как Моника Беллуччи в фильме Малена в сицилийском городке на площади!"
- "Самое красивое фото, потому что она тут как есть, очень красивая. "Главное, не в купальнике). Потому что слишком много обнаженного тела".
Вот, кстати, тот самый кадр из фильма "Малена", с Моникой Беллуччи, о котором говорят подписчики Насти Каменских.
Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:
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