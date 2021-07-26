Каменских, Мишина, Дорофеева и другие: выбираем лучший купальник звезд (голосование)

Лето – горячий сезон не только из-за температуры воздуха, но и благодаря знаменитостям, которые делятся своими снимками в купальниках. Некоторые украинские звезды уже успели побывать на отдыхе – смотрим, какие купальники они выбрали

Ксения Мишина, Настя Каменских, Надя Дорофеева и другие звезды показали фигуры в купальниках / Фото: Сегодня, instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/kamenskux, instagram.com/misha.k.ua

В конце материала – голосование за лучший купальник. Интересно, за кого вы отдадите свой голос? Для начала, давайте взглянем на фото, которыми украинские звезды делились в течение июля.

Леся Никитюк только что вернулась из Черногории. Вот один из купальников, который надевала телеведущая на отдыхе. Смотрится эффектно и подчеркивает все достоинства фигуры Леси, не так ли?

Леся Никитюк отдохнула в Черногории / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Лесю, к слову, часто сравнивают с певицей Олей Поляковой, а все из-за бесконечных ног обеих красоток. Артистка отдыхала в Турции. Фасон купальника Поляковой чем-то похож на наряд Никитюк – лиф-майка в этом году очень популярен.

Оля Полякова в Турции / Фото: instagram.com/polya.polyakova

Актриса Ксения Мишина тоже не отстает от моды. Ее купальник с завышенной талией напомнил многим твидовый костюм. Некоторым поклонникам понравился образ Ксении, другим – не очень. А вы бы отдали за Ксению свой голос?

Ксения Мишина в купальнике / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Маша Ефросинина недавно отдыхала с семьей в Турции. Телеведущая выбрала стильный купальник с завышенной талией. Поклонников Ефросининой позабавил тот факт, что она подобрала плавки для своего сына Саши в тону своему купальнику – получился family look.

Маша Ефросинина с сыном в Турции / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Вау, классный семейный look.

Family look мамы с сыном – как отдельный вид искусства.

Прекрасное фото, не часто увидишь family look в таком исполнении.

Очень классный семейный look.

Скриншот: Instagram

Лилия Ребрик тоже продемонстрировала фигуру – ведущая "Ранку з Україною" на телеканале "Украина" сделала фото в бассейне.

Лилия Ребрик в купальнике / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Надя Дорофеева тоже пока что пока не ездила на отдых в теплые края, а поделилась снимком, сделанным во дворе своего дома.

Надя Дорофеева в оранжевом купальнике полежала в гамаке во дворе своего дома / Фото: instagram.com/dorofeevasteam

Настя Каменских не рассекретила свое место отдыха, зато порадовала поклонников ярким пляжным look'ом.

Настя Каменских в ярком купальнике занялась сапсерфингом / Фото: instagram.com/kamenskux

А теперь голосуем! У кого из вышеперечисленных звезд, по вашему мнению, самый красивый и стильный купальник?

Ранее блогер София Стужук показала ягодицы в купальнике.