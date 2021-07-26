Каменских, Мишина, Дорофеева и другие: выбираем лучший купальник звезд (голосование)

В конце материала – голосование за лучший купальник. Интересно, за кого вы отдадите свой голос? Для начала, давайте взглянем на фото, которыми украинские звезды делились в течение июля.
Леся Никитюк только что вернулась из Черногории. Вот один из купальников, который надевала телеведущая на отдыхе. Смотрится эффектно и подчеркивает все достоинства фигуры Леси, не так ли?
Лесю, к слову, часто сравнивают с певицей Олей Поляковой, а все из-за бесконечных ног обеих красоток. Артистка отдыхала в Турции. Фасон купальника Поляковой чем-то похож на наряд Никитюк – лиф-майка в этом году очень популярен.
Актриса Ксения Мишина тоже не отстает от моды. Ее купальник с завышенной талией напомнил многим твидовый костюм. Некоторым поклонникам понравился образ Ксении, другим – не очень. А вы бы отдали за Ксению свой голос?
Маша Ефросинина недавно отдыхала с семьей в Турции. Телеведущая выбрала стильный купальник с завышенной талией. Поклонников Ефросининой позабавил тот факт, что она подобрала плавки для своего сына Саши в тону своему купальнику – получился family look.
- Вау, классный семейный look.
- Family look мамы с сыном – как отдельный вид искусства.
- Прекрасное фото, не часто увидишь family look в таком исполнении.
- Очень классный семейный look.
Лилия Ребрик тоже продемонстрировала фигуру – ведущая "Ранку з Україною" на телеканале "Украина" сделала фото в бассейне.
Надя Дорофеева тоже пока что пока не ездила на отдых в теплые края, а поделилась снимком, сделанным во дворе своего дома.
Настя Каменских не рассекретила свое место отдыха, зато порадовала поклонников ярким пляжным look'ом.
А теперь голосуем! У кого из вышеперечисленных звезд, по вашему мнению, самый красивый и стильный купальник?