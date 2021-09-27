Каменских показала видео подготовки к дуэту с Успенской: Зачем опускаться на такое дно?

NK выпустила видеодневник, в котором рассказала о дуэте с российской певицей. Недавно Любовь Успенска выступила в Киеве и к ней на концерте присоединилась Настя Каменских

Настя Каменских спела с Любовью Успенской / Фото: instagram.com/kamenskux

Концерт Успенской в столичном Дворце "Украина" прошел с аншлагом. Настя Каменских появилась на сцене в облегающем черном платье и с ярким макияжем.

В ролике, который NK опубликовала в своем Instagram, она призналась, что для нее спеть вместе с Любовью Успенской – это осуществить мечту.

Действительно голос, которых вообще в мире мало. Я безумно счастлива, что у меня вообще получилось сделать дуэт, дружить с этим человеком, – призналась Настя в комментарии.

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Успенская и Каменских исполнили для публики песню "Ты же не забыл". Отрывок их выступления смотрите в видео:

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Отметим, что Настя Каменских уже пела эту песню с Успенской несколько лет назад тоже на концерте в украинской столице.

Но не все поклонники NK остались довольны таким дуэтом:

"Настя, зачем опускаться на такое дно и петь со всякими Шапокляк?"

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Скриншот: instagram.com/kamenskux

"А перед тем, как она выступала, почему организатором не пришло в голову просить "Чем Крым"? Жесть!"

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Но есть и те, кому все понравилось. Более, того Каменских посоветовали петь шансон:

"Настя, как вам идет такое исполнение в стиле шансон. Может стоит в эту сторону сделать шаг?"

Скриншот: instagram.com/kamenskux

"Какой отличный дуэт вышел. Голоса очень спелись. А песня просто бальзам на уши"