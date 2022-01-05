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Каменских в блестящем лифчике и мини-шортиках бодро покрутила сочными бедрами перед камерой

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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5 января, 17:58
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Украинская певица частенько радует поклонников видео со своими зажигательными танцами. В этот раз звезда снова показала свою пластику, будучи в купальнике
Настя Каменских записала новое видео для TikTok.
Настя Каменских записала новое видео для TikTok. / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских постоянно удивляет фолловеров в Сети. То она появляется в кадре в соблазнительном образе, а то демонстрирует свои аппетитные формы во время TikTok-танцев. Одни засыпают ее за это комплиментами, другие же упрекают, мол "слишком много пикантности". Но, несмотря на комментарии, артистка продолжает показывать себя во всей красе.

Еще сегодня утром NK рассказала фанатам, что отправляется в поездку с Потапом и подружками. Куда именно артистка уехала на уик-энд – неизвестно, но судя по последнему видео Насте, где она в купальнике, это какая-то теплая страна.

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Скриншот TikTok

Хоть и Каменских отправилась на отдых, но она не забывает о своих поклонниках. Так что уже с курорта звезда записала пикантное видео для своей аудитории.

@nkofficial

God morning world

original sound – wnohyuk

Как видно на ролике, Настя позирует в сексуальном и летнем look – крохотные белые шортики, обнажившие ее сочные бедра, и блестящий бюстгальтер от купальника.

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Певица, после того как выпила какой-то напиток, бодро начинает танцевать под музыку, крутя вправо-влево ягодицами и словно выставляя напоказ пышную грудь.

На видео мы также можем увидеть, в каких атмосферных апартаментах путешественники остановились – интерьер довольно простенький, но со вкусом.

Если вы думаете, что фолловеры оставили исключительно положительные отзывы под видео – вы ошибаетесь. Ведь были и те, которым уже надоели такие танцы:

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  • Одно и то же и ни о чем.
  • Лучше пой.
  • Уж не та.
  • Неправильно танцуешь.
  • А талия где?
  • Фигура, словно родила шестерых.
  • Народы ребенка, если заняться нечем.
Скриншот TikTok

Напомним, ранее NK записала вместе с российским артистом Александром Ревой короткое видео для TikTok. Читайте в материале, как в Сети отреагировали на такой дуэт.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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