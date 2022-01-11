Каменских в леопардовом бикини показала секси-формы: "Ох уж эта привычка трусы до ушей натягивать"

Сейчас украинская красавица отдыхает в солнечной Мексике. Оттуда она продемонстрировала сексуальный пляжный look, который не всем понравился

Настя Каменских в купальнике похвасталась сексуальными формами. / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских любит радовать поклонников эффектными и пикантными образами. То она появится в кадре в блестящем лифчике и мини-шортиках, а это хвастается леопардовым бикини и брюками с принтом "зебра".

Как известно, на зимние каникулы певица вместе с Потапом и подружками отправилась в теплую страну. В Мексике артистка устроила себе фотосет на пляже в соблазнительной одежде.

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Так, Каменский позировала в раздельном купальнике с ярким принтом на завязках и черно-белых брюках из легкой ткани.

Настя Каменских в Мексике. / Фото: instagram.com/kamenskux

Как видно на фотографиях, звезда специально расстегнула ширинку на штанах и продемонстрировала сексуальную фигуру, соблазнительно позируя.

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Каменских позировала в леопардовом бикини. / Фото: instagram.com/kamenskux

Свой пляжный образ знаменитость дополнила черной стильной шляпой и очками квадратной формы. Такие аксессуары сделали ее look максимально эффектным.

Но такие секси-кадры оценили далеко не все подписчики Каменских. А некоторые даже раскритиковали ее фигуру и стиль:

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Красивая женщина, но эта страсть, натягивать плавки на уши, портит все.

Шикарная, но талии нет.

Упс...штаны снова сьезжают.

Тумба-юмба.

Трусы можно и на грудь натянуть, а то как-то низко.

Ох уж эта привычка трусы до ушей натягивать.

Скриншот instagram/kamenskux

Отметим, что ранее Каменских опубликовала еще два новых фото из Мексики: на одном она позирует в прозрачном полосатом платье, под которым купальник с цветочным принтом, а на другом – в мини-шортах и топе с завязкой.

Настя Каменских показывает пляжные виды. / Фото: instagram.com/kamenskux

Напомним, на Новый год Каменских очаровала горячим праздничным образом, который выглядит откровенным и в то же время элегантным.