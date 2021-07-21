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Каменских в шикарном платье озадачила поклонников новым фото: Что с рукой?

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
21 июля, 09:47
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Певица опубликовала фото в платье и попросила выбрать, какой снимок лучше. Но фанаты Насти обратили внимание на другой момент на фото – их озадачило отражение в зеркале
Настя Каменских опубликовала фото в шикарном платье
Настя Каменских опубликовала фото в шикарном платье / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских, которая ранее снялась без бюстгальтера, опубликовала фото в шикарном наряде. Артистка разместила в Instagram два снимка и попросила у подписчиков выбрать лучший.

Поклонники Насти оценили ее яркий образ, но особо внимательные заметили, что на одном из фото что-то не так. Фанаты Каменских обратили внимание на отражение в зеркале позади Насти – поза певицы и ее силуэт в зеркале отличаются. Поклонников артистки озадачил этот момент. Кто-то предположил, что в отражении запечатлена другая девушка, не попавшая в кадр.

Настя Каменских озадачила поклонников новым фото в платье
Настя Каменских озадачила поклонников новым фото в платье / Фото: instagram.com/kamenskux

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Свои комментарии по поводу "мистического отражения в зеркале" поклонники Насти оставили под фото:

  • Отражение сзади в зеркале? Странное.
  • Только я смотрю на отражение и не понимаю, что с рукой?
  • На первой отражение в зеркале не такое, как ты позируешь.
  • Мистика!
Скриншот: Instagram

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хоть они уже и в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками.

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