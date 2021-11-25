Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ⚽ Рома - Заря: онлайн 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?

Бьюти-выбор звезд

Юная Лорак

BBC vs Royals

Зов ада

Шоу "Маска". Сезон 2

Грэмми-2022
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Слава Каминская призналась, что поднимала руку на свою коллегу из НЕАНГЕЛОВ

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
25 ноября, 20:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ранее украинская певица Виктория Смеюха рассказала, как страдала от постоянных унижений со стороны своей экс-коллеги из дуэта "НЕАНГЕЛЫ". Слава Каминская прокомментировала ее слова
Слава Каминская ответила на обвинения коллеги
Слава Каминская ответила на обвинения коллеги / Фото: Инстаграм

Конфликт между артистками начался, когда Вика в соцсети выложила видео, где отрезает кусок торта с изображением Славы Каминской. Смеюха написала, что такой шутливый сюрприз подарили ей поклонники. В ответ, Слава осудила такой поступок и назвала его просто хайпом.

Позже Вика рассказала, что иногда коллега могла проявлять физическое насилие по отношению к ней.

Реклама

Было такое, что человек эмоционально не справлялся, и она могла меня действительно ударить. Это было в автобусе, я помню когда-то опоздала. Я легла на кровать и увидела человека, который набросился на меня с кулаками. Это было больно физически и морально, – призналась Смеюха в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Вика из НЕАНГЕЛОВ рассказала, как Слава Каминская поднимала на нее руку
Вика из НЕАНГЕЛОВ рассказала, как Слава Каминская поднимала на нее руку / Фото: instagram.com/neangely.official

В своем недавнем интервью Каминская подтвердила слова Смеюхи, но объяснила, что тогда она ее очень разозлила своей безответственностью.

Вика опоздала на 40 минут. Я сидела ее ждала на восьмом месяце беременности с вот таким животом. Ехать хрен знает куда. Я сказала: "Имей уважение к моему положению". Она ответила: "А что беременность – болезнь?" Я говорю: "Еще раз такое скажешь – дам в тыкву". Ну, а дальше я уже не помню, у меня штора упала, – рассказала Слава.

Также исполнительница призналась, что за 15 лет совместной работы, у них с Викторией случались разные ситуации – не всегда виноватой была только она.

Реклама

Читайте также:

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Weeknd для Billboard
"Blinding Lights" — самый популярный хит в истории чарта
Сольник звезды
Олег Винник
25 ноября / 19:00
Главные концерты ноября
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Опрос
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять