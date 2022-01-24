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"Игры талантов": стартовали съемки шоу с технологией, которой больше нет ни в одной стране

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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24 января, 16:05
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Стартовали съемки грандиозного игрового шоу "Игры талантов", премьера которого состоится на телеканале "Украина" уже в феврале. Подробностями по теме делимся далее
Начались съемки нашумевшего проекта
Начались съемки нашумевшего проекта / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

По концепции, участниками нового проекта станут обычные украинцы и звезды шоу-бизнеса, задача которых – угадать скрытые таланты людей, основываясь только на личных впечатлениях и хитрых подсказках. Зрители канала "Украина" не только испытают свое "шестое чувство" в эфире шоу "Игры талантов" и погрузятся в увлекательную игру, но и познакомятся с людьми, которые обладают удивительными и даже шокирующими способностями.

Впечатлять зрителей своими уникальными умениями приедут люди со всего мира: Франции, Испании, Израиля, Эстонии, США, Дании, Германии, Канарских островов и многих других мест. Но большинство невероятных талантов продемонстрируют украинцы. Все они покажут номера на грани человеческих возможностей. Но сможете ли вы вместе с игроками угадать, кто есть кто в масштабном шоу?

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DZIDZIO – ведущий нового шоу
DZIDZIO – ведущий нового шоу / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Один из режиссеров-постановщиков масштабного проекта "Игры талантов" Герман Ненов интригует:

Главная ценность проекта "Игры талантов" – уникальные люди, которые имеют какие-то нестандартные особенности – без страховки делают трюки на большой высоте, глотают огромные кинжалы, могут спокойно прожевывать и съесть лампочки. Наша сцена – место, где встретятся все стихии: и огонь, и вода, и воздух.

Специально для нового грандиозного шоу канала "Украина" в одном из павильонов Киева соорудили одну из самых технологичных студий за всю историю украинского телевидения. Одни только монтажные работы заняли порядка 3 недель, а в целом – с начала разработки до момента реализации ушло около 5 месяцев. Команда проекта проводила специальные тесты отдельных элементов декорации, чтобы достичь визуального эффекта светопреломления в кадре. Главной гордостью украинской адаптации стала огромная 10-тонная люстра, которая является не только визуальным, но и технологическим элементом шоу.

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По словам режиссера-технолога проекта "Игры талантов" Алексея Жембровского, им удалось создать уникальную разработку, которой нет ни в одной из других стран. Над технологией трудились несколько месяцев, так как изначально павильон просто не выдерживал такую большую нагрузку.

На одной только люстре расположено порядка 200 световых приборов, а в целом в студии – около 600. Часть элементов мы заказывали из Европы, потому что в Украине просто не было такого количества необходимых материалов. Один из значимых элементов студии – хрустальные призмы на люстре, которые изготавливали больше месяца путем накладывания разных фактур, чтобы достичь визуальной глубины и объемного красочного эффекта. Так как наши игроки должны угадать талант участника, то в момент их знакомства люстра опущена и служит фоном, а когда интрига открывается – она поднимается и начинается номер. Абсолютно точно могу сказать, что "Игры талантов" – это наиболее технологично оснащенное с инженерной точки зрения шоу в нашей стране!

К слову, во время диалогов игроков с талантами внутри люстры происходит целое действие – команда проекта заряжает впечатляющие постановки, порядка 40 процентов которых предусматривают сложную цирковую оснастку. Как внутри люстры, так и самой сцены предусмотрены специальные системы крепления для трюковых номеров. Но несмотря на внушающий вес конструкции, 10-тонная люстра полностью поднимается на 6 метров вверх всего за 18 секунд.

Съемки 12 эпизодов проекта продлятся до середины февраля. Как сообщалось ранее, над шоу работают четверо талантливых режиссеров-постановщиков – Герман Ненов, Мария Коростелева, Юрий Пристаецкий и Роман Дмитрик. Ведущим нового проекта канала "Украина" стал мегапопулярный DZIDZIO.

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Съемки будут продолжаться до середины февраля
Съемки будут продолжаться до середины февраля / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Развлекательный проект по формату Game of Talents компании Fremantle впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже через два года локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция. Украина станет десятой страной, которая готовит адаптацию этого невероятного проекта.

Мы с нетерпением ждем новинку!

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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