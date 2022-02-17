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Капитан полиции, танцовщица NK и финалистка "Мисс Украина": кто станет участницами нового сезона "Холостяк"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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17 февраля, 16:13
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Совсем скоро, а именно 4 марта, начнется новый сезон романтического реалити "Холостяк" с участием бизнесмена и начинающего актера Алексея Топольского
Стали известны первые участницы Холостяка-12
Стали известны первые участницы Холостяка-12 / Фото: пресс-служба СТБ

Пока Холостяк Алексей Топольский делится своими секретами для первого свидания, зрители уже могут познакомиться с первыми претендентками на его сердце.

Так, телеканал СТБ поделился первой визиткой участницы. Ею стала капитан полиции Елена Сычова.

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Из анонса уже понятно, что Елена девушка не простая и готова бороться за Алекса всеми возможными способами. На первую вечеринку она эффектно появилась верхом на байке и заковала холостяка в наручники.

Кто еще стал участницами проекта "Холостяк-12"?

Уже стали известны имена и других участниц нового сезона. И хотя визиток девушек еще не показали, мы уже можем познакомиться с ними поближе.

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Аделина Дели

Поучаствовать в романтическом реалити решила 20-летняя Аделина Дели, которую многие уже знают по проекту "Танцы со звездами".

Девушка занимается хореографией и танцует в балете Насти Каменских.

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Юлия Карпец

Еще одной претенденткой на сердце холостяка в 12 сезоне будет не просто модель, а обладательница титула "Мисс Западная Украина 2017" и финалистка "Мисс Украина 2017".

Судя по социальным сетям Юлии, она очень любит путешествовать и активно ведет свой профиль. Хотя, глядя на фото холостячки, не скажешь, что ее сердце свободно. Карпец часто делится фото с огромными букетами и подарками.

Роксолана

Третьей участницей шоу стала визажист из Киеве Роксолана. Девушка уже несколько лет занимается мейкапом и делится видео-уроками в своем Instagram-блоге.

Холостяк Алексей Топольский пообещал раскрыть все секреты девушек в новом сезоне проекта. Напомним, что премьера 12 сезона шоу "Холостяк" состоится 4 марта.

Также читайте подробности нового интервью Александра Эллерта.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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