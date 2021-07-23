Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Скандал с Zivert

Принцу Джорджу - 8!

Памяти Ступки

LOBODA об украинцах

Что с МакSим

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Украинские

Каре, челка и блонд: Настю Каменских с новой прической не узнали поклонники (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
23 июля, 10:26
Копировать ссылку
Каменских опубликовала архивное фото, на котором она позирует в экстравагантном наряде из перьев и в светлом парике – поклонники не узнали любимую артистку
Настю Каменских с трудом узнали фанаты в новом образе блондинки с каре
Настю Каменских с трудом узнали фанаты в новом образе блондинки с каре / Фото: instagram.com/kamenskux

Оказывается, в таком образе Настя Каменских, которая недавно снялась без белья, уже появлялась перед зрителями – в этом парике и платье Каменских снималась в шоу "Маска", которое выходило на телеканале "Украина".

Настя Каменских стала блондинкой с каре
Настя Каменских стала блондинкой с каре / Фото: instagram.com/kamenskux

А вот, что пишут фанаты Насти в комментариях под фото:

  • Настя! Круто! Я вас не узнала! Где ваши шикарные волосы? Но все равно – супер.
  • Не похожа на себя.
  • Я не узнала вас!
  • Очень круто. Совсем другая, но по-прежнему красавица.

Скриншот: Instagram

Кроме этого, поклонники артистки стали сравнивать ее со многими знаменитостями – Шарлиз Терон, Ким Кардашьян, которая любит светлые парики, и даже с Любовью Успенской.

В тренде

Пока что Настя не осмеливается на такие кардинальные смены в образе – она не обрезает шикарную шевелюру, а наоборот гордится своими каштановыми кудрями.

В повседневной жизни внешний вид Каменских отличается от ее образа на сцене. Настя предпочитает носить минимум макияжа, делая акцент на натуральной красоте. К счастью, естественная красота без ретуши и макияжа становится более популярной во многих странах мира, в том числе и в Украине. Например, недавно несколько украинок показали свои честные фото без грамма косметики.

Смотрите интервью с Настей Каменских для "Зіркового шляху":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
75-летняя Шер на прогулке в Италии
Все обсуждают
Лобода впервые прокомментировала концерт в Одессе
Быть в курсе
Цитата дня

Знаете, когда страшно? Когда "всю себя без остатка мужчине". Когда есть зависимость ментальная или финансовая, когда кажется и понимаешь, что самой сложненько будет. Страшно ответственность брать на себя. А ведь исток прост – не выстраивать зависимые отношения, а всегда оставаться личностью.

София Стужук блогер
Стужук обратилась к девушкам
"Секс в большом городе" вернется на экраны
Все, что известно о сиквеле на сегодня
Интересно
Сольник звезды
MONATIK
31 июля/20:00
5 концертов июля

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять