Катя говорит: "Доживешь". Виктор Павлик обеспокоен разницей в возрасте с младшим сыном

В начале прошедшего лета знаменитый украинский артист стал отцом в четвертый раз. С пополнением в семье у новоиспеченного "молодого" папы появились как поводы для радости, так и тревоги

Виктор Павлик рассказал о страхах из-за разницы в возрасте с новорожденным сыном / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Виктор Павлик, который ранее объяснил, почему его супруга прятала от всех новорожденного сына, рассказал, что быть отцом в 55 лет и в 20 лет – совершенно разные ощущения. Но зрелый возраст влечет и некоторые переживания. Когда новорожденному сыну Павлика и его молодой супруги Кати Репяховой исполнится 20 лет, то самому артисту будет уже 75.

В интервью для программы "Світське життя" Виктор Павлик признался, что по-другому относится к своему четвертому ребенку.

Мыхасик – это мой смысл жизни сейчас. Есть разница. Какой-то больший трепет у меня, больше ощущение отцовства к тому ребенку, которого я прижимаю к себе, – сказал артист.

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Виктор Павлик с Екатериной Репяховой и новорожденным сыном / Фото: instagram.com/repyahovakate

Артист уже задумывался о том, что ему нужно тщательнее следить за здоровьем, чтобы помочь сыну встать на ноги и отправить его во взрослую жизнь.

Постоянно об этом думаю. Я понимаю, что если мне сейчас 55 лет, то когда Мише будет 20, мне – 75. Дай Бог дожить до этого возраста, я надеюсь. Катя говорит: "Доживешь". Мне цыганки всегда гадают: "До 90 доживешь", – поделился Виктор Павлик.

Артист действительно следит за своим здоровьем. По его словам, он с самого утра ест чеснок, есть овсяную кашу на воде, пьет лишь небольшой стаканчик кофе, ест замоченный миндаль, пьет чистую воду из источников.

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Смотрите интервью Виктора Павлика для "Зіркового шляху":

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