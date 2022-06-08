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Катя Осадчая озадачила подписчиков вопросом про Часы Судного дня

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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8 июня, 15:39
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Украинская телеведущая решила поделиться с фолловерами интересными и одновременно жуткими фактами про проект "Часы Судного дня"
Катя Осадчая рассказала о Часах Судного дня
Катя Осадчая рассказала о Часах Судного дня / Фото: Getty Images, instagram.com/kosadcha

В своем Instagram-профиле Катя Осадчая, которая ранее поделилась селфи, сделанным 24 февраля, детально объяснила, что такое "Часы Судного дня" и почему сейчас весь мир в опасности – в том числе из-за войны, которую РФ развязала в Украине.

Сначала Осадчая поинтересовалась у подписчиков, знают ли они о том, что такое "Часы Судного дня". Оказалось, что большинство проголосовавших не знакомы с этим проектом.

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Скриншот: Instagram

После этого Катерина вкратце объяснила, что же это такое.

Часы Судного дня – это шкала измерения вероятности ядерной угрозы. И сейчас она максимальна за всю историю ядерного оружия, – пишет Катя.

"Часы Судного дня" – это проект журнала Чикагского университета "Бюллетень ученых-атомщиков", начатый в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы.

Часы измеряют минуты до полуночи. И чем меньше минут, тем больше угроза. Каждый год ученые устанавливают новое значение в зависимости от ситуации в мире, – объясняет телеведущая.

Скриншот: Instagram

В разные годы часы показывали разное количество минут до полуночи. Мир уже переживал острые кризисные периоды – например, в 1953 году, когда СССР и США с разницей в девять месяцев испытали свои термоядерные бомбы – тогда на часа было 23:58.

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На данный момент до полуночи, по мнению ученых-создателей проекта "Часы Судного дня", остается всего 100 секунд...

Скриншот: Instagram

Ранее мы писали, что Юрий Горбунов рассказал, почему они с Катей Осадчей пока не могут усыновить ребенка-сироту.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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